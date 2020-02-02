Son Dakika › Dünya › Antalya turizmde tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı - Son Dakika Dünya
Antalya turizmde tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı
6 saat önce
Antalya, yılın ilk ayında gelen 186 bin 225 turistle tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı.
Antalya, yılın ilk ayında gelen 186 bin 225 turistle tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl kente ocakta gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:23
Son Dakika Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın? Çin, Corona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı Londra'da bıçaklı terör saldırısı: Yaralılar var Çin'de karantina bölgesini terk etmeye çalışanların ordu tarafından vurulduğu iddia edildi