Antalya turizmde tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Antalya turizmde tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı - Son Dakika Dünya

Antalya turizmde tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı

6 saat önce

Antalya, yılın ilk ayında gelen 186 bin 225 turistle tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı.

Antalya turizmde tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı, System.String[]

Antalya, yılın ilk ayında gelen 186 bin 225 turistle tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı.


İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl kente ocakta gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 arttı.

Euronews.com'da Görüntüle

Antalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın?
Çin, Corona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı Londra'da bıçaklı terör saldırısı: Yaralılar var Çin'de karantina bölgesini terk etmeye çalışanların ordu tarafından vurulduğu iddia edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 21:44:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya turizmde tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]