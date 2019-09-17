Antalya turizmde yüzde 17 büyüdü

"Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya, bu yıl 1 Ocak-15 Eylül döneminde 11 milyon 636 bin 450 yabancı turisti ağırladı.

Deniz, kum ve güneşiyle büyüleyen, antik kentleriyle tarihe yolculuğa çıkaran, eşsiz koyları, mağaraları, kanyon ve şelaleleriyle dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Antalya Havalimanı verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Ocak-15 Eylül 2019 tarihlerinde kente gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik artış yaşandı.

Antalya, 15 Eylül'e kadar 11 milyon 636 bin 450 yabancı turisti ağırladı. Böylece, günlük ve aylık bazda gelen turist sayısında tüm zamanların rekorları kırılmış oldu. En çok turist gelen ülkeler bakımından Rusya ilk, Almanya ikinci, Ukrayna ise üçüncü sırada yer aldı.

Eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen kentteki otellerdeki doluluk devam ediyor. Özellikle Avrupa pazarındaki hareketlenme, kentte turizmi yılın 12 ayına yaymayı hedefleyen turizmcileri sevindirdi.

"Her pazarda büyüme var"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, Antalya'da güzel bir turizm sezonu geçirdiklerini söyledi.

Rusya, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere Antalya'nın turist potansiyelinin her pazarda büyüdüğüne dikkati çeken Atmaca, bu yıl kente Rusya'dan gelen yabancı turist sayısının 4 milyonu aştığını, bunu Avrupa pazarının izlediğini ifade etti.

Eylül ve ekim aylarında özellikle Rus turist bakımından otellerde doluluk yaşandığına dikkati çeken Atmaca, "Eylül ve ekim için Ruslardan ciddi talep var. Rus misafir sayısı daha da artacak. Avrupa pazarı da hareketlendi. Orta Doğu gayet hareketli, çok iyi bir sezon yaşıyoruz. Antalya'da turizmde yüzde 17'lik artış yaşandı. Eylül de çok iyi geçiyor. Eylül sonuna kadar hemen hemen her yer dolu. İnşallah 16 milyon turist hedefimize ulaşacağız." şeklinde konuştu.

"Rus turist daha da arttı"

Sezona, Antalya'ya geçen sene gelen turist sayısını tüm pazarlarda yüzde 10 artırma hedefiyle başladıklarını belirten Atmaca, yakaladıkları bu hedefi yüzde 17'lere taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Rusların yoğun bulunduğu tesislerin halen dolu olduğunu aktaran Atmaca, "Bu yıl Rus turist, önceki yıllara göre daha da arttı. Yüksek sezon geçirdik. Doluluk oranları hala gayet iyi. Bu oranlar fiyatlara da olumlu yansıdı." diye konuştu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Türkiye'nin turizm açısından dünyada önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekti.

Yaz döneminde güzel bir büyüme ivmesi yakaladıklarına işaret eden Yağcı, kış sezonunda da bu büyümeyi devam ettirmek istediklerini ifade etti.

Kış turizmi için hazırlıklara şimdiden başladıklarını bildiren Yağcı, "Turizmdeki hedeflerimiz doğrultusunda büyüme trendinin devam etmesi önemli. Güzel bir sezon geçiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.