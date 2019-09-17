Son Dakika Haberleri: Antalya turizmde yüzde 17 büyüdü
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Antalya turizmde yüzde 17 büyüdü

39 dakika önce

"Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya, bu yıl 1 Ocak-15 Eylül döneminde 11 milyon 636 bin 450 yabancı turisti ağırladı.

Antalya turizmde yüzde 17 büyüdü, System.String[]

"Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya, bu yıl 1 Ocak-15 Eylül döneminde 11 milyon 636 bin 450 yabancı turisti ağırladı.

Antalya, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:50 
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