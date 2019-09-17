Antalya turizmde yüzde 17 büyüdü
39 dakika önce
"Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya, bu yıl 1 Ocak-15 Eylül döneminde 11 milyon 636 bin 450 yabancı turisti ağırladı.
"Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya, bu yıl 1 Ocak-15 Eylül döneminde 11 milyon 636 bin 450 yabancı turisti ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:50
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