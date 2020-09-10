Antalya, turizmdeki rakiplerini hayal kırıklığına uğrattı - Son Dakika

Antalya, turizmdeki rakiplerini hayal kırıklığına uğrattı

Antalya'ya 1 Ocak-9 Eylül tarihleri arasında havayoluyla 1 milyon 600 bin turist geldi.

Antalya, turizmdeki rakiplerini hayal kırıklığına uğrattı, System.String[]

Antalya'ya 1 Ocak-9 Eylül tarihleri arasında havayoluyla 1 milyon 600 bin turist geldi. Antalya bu rakamla, turizmdeki en büyük rakibi olan İspanya'nın Mallorca Adası'nın da aralarında olduğu 4 önemli turizm destinasyonun toplam turist sayısına ulaştı.

Turizmin başkenti Antalya'ya 1 Ocak - 9 Eylül tarihleri arasında havayoluyla 1 milyon 600 bin turist geldi. Gelen turistlerde birinci sırada 600 bin kişiyle Ruslar yer alırken, 310 binle Ukrayna ikinci, 266 binle Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı ise139 bin ile İngiltere, 40 binle Polonya takip etti. Söz konusu rakamların Eylül ve Ekim ayında Avrupa'daki orta yaş üstü turistlerin gelişiyle artışa geçeceği beklenirken, pandemi döneminde kente gelen 1,6 milyonluk turist rakamının dünya çerçevesinde önemli bir rakam olduğu belirtildi.

"Yıl sonunu 3,5-4 milyon turistle tamamlar"

Antalya'ya 30'a yakın ülkeden uçak seferleri düzenlendiğini aktaran Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, Eylül'ün ilk 10 gününde bile kente 280 bin turist geldiğini söyledi. Avrupa, özellikle Almanya'dan Eylül ve Ekim aylarında çıkış yaşanacağına dikkat çeken Yavuz, "Eylül ve Ekim'de 2 milyon turist daha gelebilir. Şuana kadar gelen sayı 1,5 milyon turist olduğu için, sezon sonunda 3,5-4 milyon arasında bir sayıya ulaşacak diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

"4 önemli destinasyonun toplam turist sayısına eşit"

Kentin yakaladığı 1,6 milyon turist sayısının Akdeniz'deki en önemli destinasyonlardan Mallorca, Rodos, Girit ve Hırvatistan'ın toplam turist sayısıyla eşit olduğunu ifade eden Yavuz, "Yaklaşık 1 haftadır Hırvatistan ve Mallorca'daki seyahat yasaklarından dolayı oradaki sayıların azaldı. Ancak Antalya'da ise hızlandı. Antalya'ya gelen turist sayısı, bu 4 destinasyonun toplamı kadar. Böyle bir sezonda, dünyada turizm hareketinin yüzden 90 düştüğü bir dönemde, bu kadar sayıya ulaşabilmek bile hem Antalya, hem Türkiye hem de turistler için çok önemli bir kazanım diye düşünüyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla dünyada 1 milyon turist giden çok fazla şehir yok" ifadelerine yer verdi.

"Turizm bisiklet gibi, durduğun an düşebiliyorsun"

Turizmin artışa geçmesiyle birlikte salgın endişesinin artığını ancak bunun için herkesin maksimum mücadele içerisinde olduğunu vurgulayan Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Endişe hepimizde var. Bir yanda turist bulmak, bir yanda da salgınla mücadele etmek gibi bir konu var önümüzde. Herkes bunun için elinden gelen maksimum çabayı gösteriyor. Özellikle otel, taşıma ve uçaklarda mümkün olduğunca en iyi yöntemlerle doğru çözümler bulunmaya çalışılıyor. Antalya'nın sağlık alt yapısı da diğer destinasyonlara göre bir adım önde olduğu için, o anlamda süreci biraz daha doğru yönetme şansımız var diye düşünüyorum. Tedirginlik, bende de var, oteldeki garsonda da, uçağı uçuran pilotta da. Ancak biz bununla yaşamayı öğrenmeye başladık. Bir yandan sağlık konusunu çözmeye çalışıp, bir yandan da turizmin durmaması için çaba gösteriyoruz. Turizm bisiklet gibi, durduğu aman düşebiliyorsun. Durmaması için elimizden geleni yapıyoruz."

"Maske zorunluluğu turizmi olumlu etkiler"

Yavuz, İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen maske zorunluluğunun, turizmin olumsuz yönde etkilenmeyeceğini de belirterek, kararın çok doğru ve pozitif bir karar olduğunu söyledi. Dünya insanının virüsü ciddiye aldığına işaret eden Yavuz, "Hatta olumlu tepki verirler diye düşünüyorum. Avrupa'da iş yerlerinde bile maskeyle oturuyorlar. Her yerde maske taktıkları için çok doğru bir karardı. Bizim bunu ısrarla uygulamamız gerekiyor" dedi. - ANTALYA

Antalya, turist, Eylül, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 16:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya, turizmdeki rakiplerini hayal kırıklığına uğrattı - Son Dakika Ekonomi

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