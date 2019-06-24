Son Dakika Haberleri: Antalya turizmi haziranda ilk kez 5 milyonu geçti
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Antalya turizmi haziranda ilk kez 5 milyonu geçti

32 dakika önce

TURİZMDE tarihinin en iyi yılını yaşayan Antalya'dan yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor.

Antalya turizmi haziranda ilk kez 5 milyonu geçti, System.String[]
TURİZMDE tarihinin en iyi yılını yaşayan Antalya'dan yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor. İlk kez haziran ayında kente 5 milyonun üzerinde yabancı turist geldi. 23 Haziran itibarıyla toplam turist sayısı 5 milyon 27 bin 73'e ulaştı.
Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya Havalimanı ile Gazipaşa Havalimanı olmak üzere, sadece havayoluyla kente gelen yabancı turist sayısında ilk defa haziran ayı itibarıyla 5 milyon rakamına ulaşıldı. İki havalimanı aracığıyla 1 Ocak- 23 Haziran tarihleri arasında kente gelen yabancı turist sayısı 5 milyon 27 bin 73'e yükseldi. Turistlerden 4 milyon 925 bin 978'i Antalya Havalimanı'na, 101 bin 95'i Gazipaşa Havalimanı'na indi. Geçen yıllarda haziran sonu itibarıyla bile 5 milyon rakamına ulaşılamamıştı.
GÜNLÜK ORTALAMA 75 BİN KİŞİ
1-23 Haziran tarihleri arasındaki turist sayısı 1 milyon 727 bin 280 kişi olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış oldu. Haziran ayında günlük turist ortalaması ise 75 bin oldu. Haziran ayı rakamının 2 milyonu aşması, 6 aylık toplamın da 5.5 milyona ulaşması bekleniyor.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:24 Kaynak: DHA
turist, Antalya, Güncel
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