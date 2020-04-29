Antalya turizmi, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor - Son Dakika
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Antalya turizmi, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

6 saat önce

Antalya turizmi, koronavirüs sonrasına hazırlanıyorAntalya'da milyonlarca turisti ağırlayan oteller, koronavirüs sonrası yeni sezona hazırlanıyor.

Antalya turizmi, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Antalya'da milyonlarca turisti ağırlayan oteller, koronavirüs sonrası yeni sezona hazırlanıyor. Bazı oteller planlanan tadilatlarını öne çekerken, havuzbaşlarındaki şezlonglar ve restoranlardaki masalar sosyal mesafeye uygun hazırlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, 3 milyona yakın insanın enfekte olduğu ve 200 binin üzerinde insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada sektörler durma noktasına geldi. Salgını önlemek adına önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Türkiye de kapılarını tüm yurt içi ve yurt dışı seyahatlere kapattı. Seyahatlerin durmasıyla birlikte her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan, 5 ve 7 yıldızlı oteller, tatil köyleri ve eğlence tesisleriyle turizmin başkenti unvanını taşıyan Antalya'da rezervasyon iptalleri art arda geldi. Turizmdeki kayıpların önüne geçmek adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otellere bir sertifika programı uygulayacaklarını, getirilen kurallara uyan tesislerin mayıs ayı ortalarından itibaren misafir kabul edebileceğini açıkladı. Bakan Ersoy'un açıklaması sonrası turistik tesislerde hummalı çalışma başladı.

OTELLERDE TADİLAT

Kundu, Kadriye ve Belek bölgelerindeki otellerde ileri tarihler için belirlenen tadilatlar öne çekildi. Tesislerin boşluğunu fırsata çeviren otellerde; havuzdan restorana, odalardan eğlence mekanlarına kadar mekanlar elden geçiriliyor. Sezonda 2 bin misafiri aynı anda ağırlama kapasitesine sahip 5 yıldızlı Susesi Luxury Resort'ta bugünlerde hummalı bir çalışma sürüyor. Otelin eskiyen boyası ve bazı dış cephe kaplamaları elden geçiriliyor.

KORONAVİRÜS SONRASINA HAZIRLIK

Tadilatta özellikle dikkat edilen konuların başında ise 'daha hijyen' geliyor. Susesi Luxury Resort, daha önceden halı döşemeli zemini komple yenileyip antibakteriyel zemin döşetirken, odaların duvarlarını da aynı şekilde antibakteriyel duvar kağıdıyla kaplatıyor. Ayrıca banyolardaki küvetler kaldırılıp yerine duşakabin yerleştirildi. Yine 2 bin kişinin aynı anda yemek yeme imkanı bulduğu açık büfe restoranda masalarda değişikliğe gidildi. Geçen sezon 4 kişinin aynı anda yemek yiyebildiği masalarda, 2 kişi yemek yiyebilecek. Otel girişine termal kamera yerleştiren tesis yönetimi, havuzbaşındaki şezlongları da sosyal mesafe kuralına uygun hale getirerek aralarına 3 metre mesafe bıraktı. Ayrıca şezlonglar sezon öncesinde tek tek dezenfekte ediliyor.

Otelin şubat ayında, haziran ayı için yüzde 60'ın üzerinde erken rezervasyon aldığını, hala o rezervasyonları koruduğunu anlatan otel genel müdürü Çağlar Bayrakçı, "20 Mart'tan itibaren misafir almıyoruz. Personelimizin bir kısmı evinde istirahat ediyor. Kimseyi işten çıkarmadık. Biz hazırız, birkaç gün önceden haber verilmesi halinde misafir kabul edebiliriz. Havuz etrafında şezlongları sosyal mesafe kuralına uygun dizdik. Sahiller kapalı. Restoranlarda yemeklerin tamamını artık kendimiz vereceğiz. Daha önceden planladığımız ama yapamadığımız tadilatları bugünlerde tamamlıyoruz" dedi.

Antalya turizmi, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 08:55 Kaynak: DHA


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