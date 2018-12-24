Antalya Turizminde Rekor Sayı

Turizmde rekor üstüne rekor kıran Antalya, bu yıl 13 milyon turiste ev sahipliği yaptı.

Turizmde rekor üstüne rekor kıran Antalya, bu yıl 13 milyon turiste ev sahipliği yaptı.



Turizmin başkenti Antalya'da Aralık ayının son günleri itibariyle turizm rakamları belli oldu. Antalya Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı 12 milyon 641 bin 565, Gazipaşa-Alanya Havalimanı aracılığıyla gelen turist sayısı ise 316 bin 617'ye ulaştı. Bu yıl turizmde Perge Antik Kenti'ni tema olarak belirleyen ve 'Perge Yılı' ilan ederek fark oluşturan kent, 14 milyon turist hedefine doğru adım adım ilerliyor.



Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği Yolcu İstatistiği verilerine göre, Aralık ayının 23'ü itibariyle kente gelen turist sayısı 13 milyona ulaştı. Bu rakam 2015, 2016 ve 2017 yılı rakamlarını geride bırakırken, turizmde kentin en iyi yılı olarak değerlendirilen 2014'ün rekorunu da egale etti. 2015 yılının aynı döneminde kente gelen toplam yolcu sayısı 10 milyon 839 bin 258 iken, bu rakam 2016 yılında 6 milyon 143 bin 460 olarak düşüşe geçti. 2017'de ise 9 milyon 691 bin 798 olan sayı, bu sene 12 milyona yükseldi. 2017 yılının Aralık ayı toplamında kente gelen yolcu sayısı 7 bin 75 iken, bu yılın aynı döneminde ise 128 bin 294 kişiyle yüzde 72'lik bir artış kaydedildi. - ANTALYA

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