ANTALYA TURİZMİNDE, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA RAĞMEN REKOR ARTIŞ - Son Dakika
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ANTALYA TURİZMİNDE, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA RAĞMEN REKOR ARTIŞ

01.06.2022 16:34

ANTALYA'ya 5 ayda gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 223 artışla 2 milyon 415 bin 305 oldu.

ANTALYA'ya 5 ayda gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 223 artışla 2 milyon 415 bin 305 oldu. En önemli iki pazarı Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa rağmen kent turizminde rekor artış yaşandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce, Türkiye'nin en çok yabancı turist ağırlayan kenti Antalya'nın 1 Ocak-31 Mayıs tarihlerindeki 5 aylık verileri açıklandı. Geçen yıl 5 ayda Antalya'ya hava yoluyla 2 milyon 415 bin 305 turist gelirken, bu senenin aynı döneminde yüzde 223 oranında artış oldu. Mayısta ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 297'lik artışla 1 milyon 198 bin 110 turist geldi.

Valilik açıklamasında, 2022'nin 5 aylık periyodunda şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının 2020 ve 2021 yılının toplamının iki katına yaklaştığı ifade edildi. Şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2020'nin 1 Ocak-31 Mayıs arası 509 bin 362 kişi, 2021'de 747 bin 159 kişiyken, bu yıl 2 milyon 415 bin 305 kişiyle iki yılın toplamı geride bırakıldı.

ALMANLAR İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Son yıllarda en çok turisti Rusya'dan ağırlayan Antalya'da bu yıl Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle sıralama değişti. 5 aylık süreçte Antalya'ya en çok turist gelen ülke 595 bin 837 kişiyle Almanya oldu. Almanya'yı 367 bin 749 turistle Rusya takip etti. Üçüncü sırada 282 bin 92 turistle İngiltere yer aldı. Geçen yıllarda ilk 3'e giren Ukrayna ise sıralamada yer almadı. 5 aylık dönemde Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Polonya, İsrail, Kazakistan, Litvanya, İran ve Danimarka oldu. (DHA)

ANTALYA TURİZMİNDE, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA RAĞMEN REKOR ARTIŞ
ANTALYA TURİZMİNDE, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA RAĞMEN REKOR ARTIŞ
ANTALYA TURİZMİNDE, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA RAĞMEN REKOR ARTIŞ
ANTALYA TURİZMİNDE, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA RAĞMEN REKOR ARTIŞ

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Kaynak: DHA

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