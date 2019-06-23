Son Dakika Haberleri: Antalya turizminde yeni rekor
Son Dakika Ekonomi Haber

Antalya turizminde yeni rekor

32 saniye önce

ANTALYA'ya 22 Haziran Cumartesi, hava yoluyla 86 bin 308 turist geldi.

Antalya turizminde yeni rekor, System.String[]
ANTALYA'ya 22 Haziran Cumartesi, hava yoluyla 86 bin 308 turist geldi. Bu rakamla kentte tüm zamanların gün rekoru kırıldı.
Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019 yılının ilk aylarından bu yana kırdığı rekorlara yenisini ekledi. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl sonuna kadar toplamda 16 milyon yabancı turist hedefleniyor.
'ALLAH NAZARDAN KORUSUN'
Antalya turizmi, 22 Haziran'da yeni bir rekor kırdı. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından 'Allah nazardan korusun' ifadesiyle yaptığı paylaşımda, 22 Haziran Cumartesi günü Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısının 86 bin 308 kişi olduğunu belirterek, bu rakamın tüm zamanların gün rekoru olduğunu açıkladı.
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 1 Ocak'tan 22 Haziran'a kadar gelen yabancı turist sayısının 4 milyon 943 bin 637 olduğu kaydedildi. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik artış yaşandı. 1- 22 Haziran tarihleri arasında ise 1 milyon 643 bin 844 kişi geldi. Haziran ayı rakamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:50 Kaynak: DHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayısı arttı 31 Mart'ı bilen şirket, son İstanbul anketinin sonucunu yayınladı ABD, Orta Doğu barış planının ekonomi paketini açıkladı Yemeksepeti CEO'sunun Binali Yıldırım paylaşımına tepkiler büyüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 12:50:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya turizminde yeni rekor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]