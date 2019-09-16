Son Dakika Haberleri: Antalya, Türk-Arap Odası'na tanıtıldı
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Antalya, Türk-Arap Odası'na tanıtıldı

1 saat önce

Türk-Arap Odası Yönetim Kurulu Toplantısı için Antalya'da bulunan Arap Odalar Birliği Yönetim Kurulu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Antalya, Türk-Arap Odası'na tanıtıldı, System.String[]

Türk-Arap Odası Yönetim Kurulu Toplantısı için Antalya'da bulunan Arap Odalar Birliği Yönetim Kurulu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Türk-Arap Odası yönetimine, Antalya ekonomisi ve yatırım olanakları hakkında bilgiler verildi.

Antalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:35 
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