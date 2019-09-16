Antalya, Türk-Arap Odası'na tanıtıldı

Türk-Arap Odası Yönetim Kurulu Toplantısı için Antalya'da bulunan Arap Odalar Birliği Yönetim Kurulu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Türk-Arap Odası yönetimine, Antalya ekonomisi ve yatırım olanakları hakkında bilgiler verildi.