Antalya, Türk-Arap Odası'na tanıtıldı
1 saat önce
Türk-Arap Odası Yönetim Kurulu Toplantısı için Antalya'da bulunan Arap Odalar Birliği Yönetim Kurulu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.
Türk-Arap Odası Yönetim Kurulu Toplantısı için Antalya'da bulunan Arap Odalar Birliği Yönetim Kurulu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Türk-Arap Odası yönetimine, Antalya ekonomisi ve yatırım olanakları hakkında bilgiler verildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:35
Son 10 yılda kira sertifikasından Türkiye'ye servet yağdı Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler Yunanistan'da skandal! Türk bayrağına izin vermediler, kadın sporculara tükürdüler Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular