ANTALYA Türk fırkateyni Kaş'ta, Yunan fırkateyni Meis önünde bekliyor - Son Dakika

ANTALYA Türk fırkateyni Kaş'ta, Yunan fırkateyni Meis önünde bekliyor

Türk fırkateyni Kaş'ta, Yunan fırkateyni Meis önünde bekliyorANTALYA'nın Kaş ilçesinde Türk fırkateyni, Yunanistan'ın Meis Adası önünde ise Yunan fırkateyninin bekleyişi sürüyor.

Türk fırkateyni Kaş'ta, Yunan fırkateyni Meis önünde bekliyor

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Türk fırkateyni, Yunanistan'ın Meis Adası önünde ise Yunan fırkateyninin bekleyişi sürüyor. Bugün bölgede 3 askeri helikopter de alçak uçuş yaptı.

Türkiye'nin 'Oruç Reis' için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateyn Kaş ilçesindeki Limanağzı önünde, Yunan fırkateyni ise Meis Adası önünde bekleyişini sürdürüyor. Bölgede 4 gün aradan sonra bu sabah 3 askeri helikopter, Kaş üzerinde alçak uçuş yaptı. Helikopterler, Meis Adası önlerinden geçiş yaparken, bunlardan biri Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı piste indi. Diğer 2 helikopter ise bölgeden ayrıldı. Türk ve Yunan fırkateylerinin, bölgeden zaman zaman seyre çıktıkları da görüldü.

ANTALYA Türk fırkateyni Kaş'ta, Yunan fırkateyni Meis önünde bekliyor

Helikopter, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 12:54

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Türk fırkateyni Kaş'ta, Yunan fırkateyni Meis önünde bekliyor - Son Dakika
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