Antalya türk ve yunan foto muhabirleri 'kardeş dernek' oldu - Son Dakika

Türk ve Yunan foto muhabirleri 'kardeş dernek' oldu

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) ile Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği (EFE), imzalanan iş birliği protokolüyle birbirlerini 'kardeş dernek' olarak tanıdı.

Antalya'da Yılın Basın Fotoğrafları jüri toplantısı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen imza töreni, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Törende konuşan TFMD Başkanı Rıza Özel, "TFMD olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kardeş dernek olarak Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği ile protokol imzalıyoruz. İki dernek olarak aynı iş kolunda faaliyet gösterip, güzel iş yapacağımızı ümit ediyorum. İki dernek yöneticilerinin de ortak isteği, projenin hayata geçirilirken dostluğun geleceğe aktarılması için geleceğin meslektaşlarıyla bir arada olmaktı. Yunanistan ve Türkiye halkları olarak iki denizin iki yakasında, ortak kültür ve tarihi paylaşan iki ülkeyiz. Kardeşiz ve halklarımızı kardeşçesine birbirine bağlı" diye konuştu.

EFE Başkanı Christos Bonis ise Yılın Basın Fotoğrafları'nda jüri üyesi olmaktan ve TFMD'nin davetinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TFMD ile protokol imzaladıkları için mutlu olduğunu anlatan Christos Bonis, şöyle konuştu:

"İlk kez böyle bir davetle yurt dışına çıkıyoruz. Bu da bizim için ayrı bir gurur. Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği olarak tarihimizde ilk kez böyle bir protokol imzalıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Protokol imzalanmasının bizim için 2 önemi var. Birinci nedeni, burada jüri üyesi olarak bulunmamız ve bu mutluluğu diğer ülkeler için de paylaşmamız. İkincisi, Yunanistan ve Türkiye olarak ilişkileri her zaman çok iyi olmayan iki ülkenin böyle bir kardeşlik, dostluk protokolü imzalaması bizin için ayrı bir önem ifade ediyor. İmzaladığımız protokol umarım ki ülke liderlerine de örnek teşkil eder, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kurulmasının daha olumlu olduğunu gösterir."

İki ülke liderlerine çağrıda bulunan Christos Bonis, "Bir sonraki adımda iki ülke liderleri için iki ülke adına bu dostlukların gelişmesi için bizim izlediğimiz yol örnek alarak izlemeye devam etmeleri. Umarım ki protokol sayesinde iki ülkeyi ayıran şeyin sadece sınırlar olduğunu anlarız. Burada Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'ni ve kendimizi onurlandırıyoruz. Umarım ki protokolü ilerleyen süreçte geliştirir, işbirliğini artırır, birlikte aktiviteler düzenleriz. Biz de TFMD'yi ekonomik krizlerimizi aştıktan sonra Yunanistan'a davet etmek, Atina'da birlikte olmak istiyoruz" diye konuştu.