Antalya türkiye'de ilk 'ketembilla 'ağacı meyvelerini verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya türkiye'de ilk 'ketembilla 'ağacı meyvelerini verdi - Son Dakika

Antalya türkiye'de ilk 'ketembilla 'ağacı meyvelerini verdi

6 saat önce

ANTALYA Türkiye'de ilk 'ketembilla 'ağacı meyvelerini verdi.

ANTALYA Türkiye'de ilk 'ketembilla 'ağacı meyvelerini verdi

Antalya türkiye'de ilk 'ketembilla 'ağacı meyvelerini verdi

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

EURO 2020 için 28 milyondan fazla bilet talep edildi
TASS: NATO, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna askeri destek vermeyecek İran'dan Türkiye'ye çağrı: Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmaları devam etmeli Galatasaray Kulübü, "Central Rent A Car"la iş birliği yaptı

Son Dakika Haberleri
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:14:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya türkiye'de ilk 'ketembilla 'ağacı meyvelerini verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]