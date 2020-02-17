Antalya türkiye'de ilk 'ketembilla 'ağacı meyvelerini verdi - Son Dakika

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Antalya türkiye'de ilk 'ketembilla 'ağacı meyvelerini verdi
6 saat önce
ANTALYA Türkiye'de ilk 'ketembilla 'ağacı meyvelerini verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:44 Kaynak: DHA
ANTALYA Türkiye'de ilk 'ketembilla 'ağacı meyvelerini verdi
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