ANTALYA Türkiye'de kendilerini çok daha güvende hissediyorlar - Son Dakika

ANTALYA Türkiye'de kendilerini çok daha güvende hissediyorlar

Türkiye'de kendilerini çok daha güvende hissediyorlarANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik ve Türk vatandaşı olan yabancılar Türkiye'nin dünya genelinde koronavirüs sürecini en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu ve kesinlikle buradan ayrılmak istemediklerini ifade etti.

Türkiye'de kendilerini çok daha güvende hissediyorlar

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik ve Türk vatandaşı olan yabancılar Türkiye'nin dünya genelinde koronavirüs sürecini en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu ve kesinlikle buradan ayrılmak istemediklerini ifade etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı mücadelede Türkiye, aldığı önlemlerle dikkati çekiyor. İlk vakanın görüldüğü mart ayından beri salgının kontrol altında tutulması için yoğun çaba sarf edilirken, normalleşme süreciyle birlikte atılan tüm adımlar Türkiye'de yaşayan ve Türk vatandaşlığına geçen yabancıların da takdirini kazandı. Türkiye genelinde en çok yerleşik yabancının yaşadığı Alanya'da neredeyse hiç kimse pandemi sürecinde ilçeden ayrılmadı. Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini belirten yabancılar, devletin pandemi sürecini oldukça iyi yönettiğini anlattı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'YA TEBRİK

Yaklaşık 20 yıldır bir otelin genel müdürlüğünü yapan İngiliz asıllı Türk vatandaşı Amanda Jane Özsoy (50), 31 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve 11 yıl önce Türk vatandaşlığına geçtiğini söyledi. Çok severek Türk vatandaşlığını aldığını ve şu anda çifte vatandaş olduğunu aktaran Amanda Jane Özsoy, Türkiye'deki pandemi süreciyle ilgili, "Birçok arkadaşımız var değişik ülkeden. Ben bütün süreçte burada yaşadığım için buradaydım. Türkiye'deki pandeminin inanılmaz iyi şekilde yönetildiğini düşünüyorum. Görüştüğümüz yabancılar da aynı şeyi düşünüyor. Özellikle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya herkes 'bravo' diyor" dedi.

'PANDEMİ ÇOK İYİ YÖNETİLDİ'

Türkiye'deki pandemi sürecinde yerleşik yabancıların tüm kurallara uyarak genellikle sokağa hiç çıkmadığını söyleyen Özsoy, "Buradaki yabancılar da bütün kurallara uydu. Sokağa çıkma yasağında herkes içerideydi. Yabancılar baktığın zaman Türkiye'de salgının iyi bir şekilde yönetildiğini düşünüyor. Ben de aynı şekilde. Yurt dışına baktığın zaman daha birçok şey ortaya çıkmadı. Daha kuaförler açılmadı, daha dışarıya çıkamadılar. Bazı ülkeler de tamamen İsveç gibi Rusya gibi sokaklarda maske takmıyorlar. Tabii ki her ülkenin yönetim şekli farklı olduğu için birçok farklılıkları var ama Türkiye için ve özellikle Alanya için Covid-19 pandemisinin çok iyi yönetildiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE DAHA GÜVENDEYİM'

İngiliz asıllı Türk vatandaşı Karen Giden (63), 30 yıl önce Alanya'ya tatile geldiğini ve şimdiki eşi Davut Giden ile tanışıp, aşık olduğunu ve Türkiye'ye taşındıktan 5 yıl sonra evlendiklerini söyledi. Evlendikten 10 yıl sonra Türk vatandaşlığına geçtiğini aktaran Giden, kimliğini aldıktan sonra çalışabildiğini, sigortasını yaptırabildiğini ve yurt dışına giriş çıkışının da daha kolay olduğunu anlattı. Türkiye'deki pandemi sürecinin ilerleyişi hakkında konuşan Giden, "Bence bizim sağlık bakanımız çok iyi. O her gün rapor veriyor. Çok test yapıyorlar. Tamam, Türkiye'de koronavirüs çok var ama bence diğer ülkeler çok daha kötü yaptı. Mesela memleketim İngiltere'de çok ölü var. 40 bin ölü var ve çok üzülüyorum. Ama burada biz çok memnunuz. Çünkü burada sosyal mesafe var, maske de takıyoruz. Çocuklar çıkmadı kaç ay boyunca, ben yaşlıyım bizler çıkmadık kaç ay. Bize çok iyi davrandılar. Ben Türkiye'de daha güvendeyim. İngiltere'ye ben çok üzülüyorum, orası hiç sağlıklı değil" dedi.

Pandemi sürecini Türkiye'de geçiren Giden, bu süreçte kendi ülkesine gitmeyi asla düşünmediğini dile getirirken, "Ben bütün sene bir yere gitmiyorum. Bence aşı bulunmadan önce kimse bir yere gitmemeli. Bu çok tehlikeli" diye konuştu.

'BİZ GÜVENDE HİSSEDİYORUZ'

Alanya'da 23 yıldır yerleşik olarak yaşayan, 10 yıl önce de Türk vatandaşı olan ve emlak danışmanlığı yapan İsveç asıllı Marie Nyman, evli olmadığı için Türk vatandaşlığına geçerken biraz zorlandığını söyledi. Bütün dünyanın yeni bir düzen oluşturmasına neden olan koronavirüs salgını hakkında da konuşan Nyman, pandemi süreci başlamadan önce fuar için İsveç'e gidip geldiklerini, daha sonra hep Türkiye'de olduğunu söyledi. Nyman, "Koronavirüs başladığı zaman kısa bir süreliğine fuar için İsveç'e gittik. Biz döndükten sonra sınırlar kapatıldı. Tabii ki bilemedik ne kadar süre bunun olacağını. Ama tabii her şey etkilendi. Türkiye çok iyi yaptı, biz burada güvende hissediyoruz. Kuralları da iyi yapıyorlar" şeklinde konuştu.

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÇOK İYİYDİ'

Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye'nin pandemi sürecini daha iyi yönettiğini ifade eden Nyman, "Türkiye çok iyi yaptı. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı uyguladı o da iyiydi. Mesela bizim ülkede (İsveç'te) hiç öyle bir şey yoktu, bayağı her şey açıktı" dedi.

Emlak danışmanı olarak pandemi sürecinin bu sektörü nasıl etkilediğiyle ilgili de konuşan Nyman, normalleşme süreciyle bir hareketliliğin başladığını belirtti. Nyman, "Soranlar bayağı çok, ilgileniyorlar, almak istiyorlar ama tabii ki uçakları bekliyorlar" diye konuştu.

Koronavirüs, Türkiye, Alanya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:35 Kaynak: DHA

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