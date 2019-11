Antalya 'türkiye festivali', yılın en iyi ikinci etkinliği

'Türkiye Festivali', yılın en iyi ikinci etkinliği

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Türkiye Festivali, dünyanın en büyük halkla ilişkiler birliği olan International Public Relations Association (IPRA) tarafından düzenlenen Golden World Awards'dan 2'ncilikle döndü. Rusya ile Antalya'nın turizm ilişkisini Antalya'nın oluşturduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, Hedefimiz 1'inciliği almak dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Türkiye Festivali, dünyanın en büyük halkla ilişkiler birliği olan IPRA tarafından düzenlenen Golden World Awards'tan ödülle döndü. Yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiği ve 270 milyon erişimin sağlandığı Türkiye Festivali, Best Event Of The Year (Yılın En İyi Etkinliği) kategorisinde 13 ülke arasında 2'nci olmayı başardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Birliği (TTYD) koordinasyonunda, Antalya Valiliği, İstanbul Valiliği ve Nevşehir Valiliği'nin katkılarıyla 'Yedi İletişim' ve 'Ziya Project' tarafından organize edilen Türkiye Festivali, önemli bir ödülü Türkiye'ye kazandırdı. Yedi Mehmet Restoran'da gerçekleşen basın toplantısına Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Kültür Müdürü İbrahim Acar, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ve çok sayıda turizm sektörü temsilcisi katıldı.

AYIK EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARDAN BİRİ

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizm organizasyonlarının sayısını çoğaltmayı amaçladıklarını söyledi. Türkiye'nin ve bölgelerinin tanıtımına katkı sağlamak istediklerini anlatan Ayık, Türkiye Festivali'nin 3'üncüsü yapıldı. Türkiye'nin yurt dışında bugüne kadar yaptığı benzer organizasyonlar içinde bizim için en önemlilerinden biriydi. Önümüzdeki yıllarda benzer organizasyonların sadece Moskova'da değil, diğer ülkelerde de yapılması için çalışmalarımızı yürütüyoruz dedi.

YILIN EN İYİ 2'NCİ ETKİNLİĞİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, her ay turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelip değerlendirme yaptıklarını anlattı. Vali Karaloğlu, şöyle konuştu

Bu Türkiye Festivali ama Rusya ile Antalya arasındaki turizm ilişkisinin yüzde 85'i Antalya'yla olduğu için dolayısıyla Antalya Festivali'nde dönüşüyor. Türkiye'deki bütün turizm destinasyonları Moskova'da var olsun. Türkiye'deki diğer turizm destinasyonlarıyla da paylaşmak istiyoruz. Bu sene İstanbul Valiliğimiz ve Nevşehir Valiliğimizin de ciddi destekleri oldu. Önümüzdeki yıllarda il sayısını da artırmak istiyoruz. Moskova'da bir festival yapmak, 3 günde 150 bin kişiyi ağırlamak çok kolay bir iş değil. Fuarlara katılıyoruz. Fuarlar daha çok profesyonellerin birbirini ağırladığı, birbirine pazarlama yaptığı mekanlardır. Türkiye Festivali, doğrudan müşteriye dokunduğumuz, kültürümüzü oradaki insanlara aktardığımız çok önemli bir platformdur. Bunu diğer ülkelere de yaymak istiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarından, bakanlıklardan ve özel sektörlerden de destekçi sayısını artırmamız lazım. Varşova, Ukrayna gibi yerlerde festival yapmak istiyoruz. Hem gelişme potansiyeli yüksek olan pazarlarda hem de var olduğumuz pazarlarda markamızı güçlendirmek için bu ve benzeri etkinlikleri yapmak istiyoruz. Bunu ülkemiz ve Türk kültürü adına yapmak istiyoruz. Turizm ilişkisi insanların gelip yiyip içip eğlendiği, güneşlendiği bir ilişki değildir. Toplumların birbiriyle kültür alışverişi yaptığı önemli bir ilişkidir. Yılın en iyi etkinlik ödülü yarışmasında 13 ülkenin katıldığı bir yarışmada Dünya Halk ve İlişkiler Birliği'nin en iyi 2'ncilik ödülünü aldık. Hedefimiz 1'inciliği almaktır.