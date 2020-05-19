ANTALYA Türkiye'nin en büyük dönme dolabında ışıl ışıl bayram coşkusu - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük dönme dolabında ışıl ışıl bayram coşkusu

ANTALYA'daki Türkiye'nin en büyük dönme dolabı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu ışıl ışıl yansıttı. Dönme dolaba, led ışıklarla Türk bayrağının ay yıldızı yansıtıldı.

Özel gün ve bayramlarda led ışıklarıyla Antalyalıyı selamlayan dönme dolabın ışıkları, bu kez gençler için yandı. 90 metre yükseklik ve 42 kabiniyle Türkiye'nin en büyük dönme dolabı unvanına sahip Aktur Park'taki dönme dolabın gece ışıklandırması, kentin dört bir yanından görüntü. '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun' mesajının yazıldığı dönme dolabı görenler, fotoğraflarını çekti.