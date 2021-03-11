ANTALYA Türkiye'nin ilk Seyyar Trafik Sınıfı Serik'te - Son Dakika

Türkiye'nin ilk Seyyar Trafik Sınıfı Serik'te

Antalya'nın Serik ilçesinde Seyyar Trafik Sınıfı projesi başlattı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla çocuklarda, vatandaşlarda, sürücü ve yol kullanıcılarını trafik kural ve ihlalleri konusunda bilinçlendirmek amacıyla Seyyar Trafik Sınıfı projesi başlattı.

Antalya Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında Serik'e bağlı Yukarı Kocayatak İlkokulu'nda Türkiye'de ilk kez uygulanan Seyyar Trafik Sınıfı projesi başlatıldı. Projenin startı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Okul Müdürü Hatice Ölmez Aydın ve mahalle muhtarı Mehmet Ün'ün katılımıyla yapıldı.

Uygulama kapsamında jandarma trafik timleri sınıfa seyyar trafik parkuru kurdu ve bilgilendirici afişler, broşürler ve yazılar astı. Kurulan televizyon düzeneğinde Trafik Şube Müdürlüğünce hazırlanan eğitim videoları gösterdi. İlk gün kadın ve erkek trafik tim personelince çocuklara eğitimler verildi, trafik işaretleri ve kuralları öğretildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Bu konuda ilçe olarak kendimizi şanslı hissediyoruz. Jandarmanın bu projeyi ilçemizde düzenlemesi, jandarma bölgesindeki tüm öğrencilerin eğitim alması, böyle bir sınıfın oluşturulacak olması çocuklarımızın bilinçlendirme adına son derece önemlidir dedi.

Jandarma, proje kapsamında katılım sağlayan öğrencilere maske ve kitap hediye etti. Türkiye genelinde ilk uygulaması başlatılan projenin okulların açık olduğu dönemlerde çocuklarla yüz yüze, okulların kapalı olduğu dönemde ise kamuya açık alanlar olan kahvehaneler, kafeteryalar, seralar, mahalle meydanları gibi yerlerde uygulanacağı sadece küçüklere değil her yaş kesimine yapılacağı belirtildi.