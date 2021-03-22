Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor - Son Dakika

Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor

22.03.2021 15:05
Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor, System.String[]

Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyorVAKA sayılarının yüksekliği nedeniyle turuncu kategoride bulunan Antalya, yüz binde 95'lik son veriyle kırmızı kategoriye doğru ilerliyor.

Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor

VAKA sayılarının yüksekliği nedeniyle turuncu kategoride bulunan Antalya, yüz binde 95'lik son veriyle kırmızı kategoriye doğru ilerliyor. Kentin en kalabalık caddesinde gezintiye çıkan vatandaşların, maske ve fiziki mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadelede risk hesaplamasının vaka sayılarına göre belirlendiği yeni uygulamada iller, risk durumlarına göre kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renklere ayrıldı. Vaka sayılarının nüfusa oranına göre hesaplanarak oluşturulan kategorilerde kırmızı iller yüksek riskli ilan edilirken, mavi renkler ise güvenli olarak belirlendi.

Turizm kenti Antalya, renk kategorisinde geçen hafta turuncu kategorisinde yer aldı. Vaka sayısı yüz binde 87'lerde olan kentte bu oran son bir haftada 95'lere çıktı. Kırmızı kategoriye çok yaklaşan kentte kurallarına uyulmadığı görüldü. Kentin yaya trafiğinin en yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşın kurallara uymadığı dikkati çekti.

KURALLARA UYULMADI

Bazı kişiler maskelerini çene altlarına takarken, bazıları ise kollarında taşımayı tercih etti. Caddenin daraldığı bazı noktalarda fiziki mesafe ise uygulanmadı.

Engelli olduğunu ve yoğunluk nedeniyle endişe ettiğini ifade eden Ali Aksoy, "Zaten çok nadir dışarı çıkıyorum. Kırmızıya yaklaşıyor olmamız beni endişelendiriyor, ama yapacak bir şey yok. Vurdumduymazlık ve dikkatsizlik var. Maske ve fiziki mesafe kuralına uyulmuyor" dedi.

Maskeyi kolunda taşıyan Ayşe Çetin ise neden maske takmadığı sorulduğunda "Haklısınız, özür dilerim. Kusura bakmayın" demekle yetindi. Çetin, maskeyi takmadan kalabalık caddede insanlar arasında yürümeye devam etti.

Sağlık Bakanlığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor İYİ Parti, Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi verecek: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı? Haftalık vaka sayısında zirvede! Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı Juventus, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdi Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı
Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi         
16:27
Tır şoförü, aracının içinde ölü olarak bulundu Tır şoförü, aracının içinde ölü olarak bulundu         
16:11
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar         
16:00
Kayınpederinin vurduğu damat, kanlar içerisinde sığındığı benzinlikte can verdi Kayınpederinin vurduğu damat, kanlar içerisinde sığındığı benzinlikte can verdi         
15:53
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı         
15:30
Düşen çığ iki köyün elektrik direklerini kağıt gibi ezdi Düşen çığ iki köyün elektrik direklerini kağıt gibi ezdi         
15:26
Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor         
15:17
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı         
14:24
Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin         
14:15
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 16:39:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei