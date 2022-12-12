ANTALYA UÇAĞI, 2 SAAT HAVADA BEKLEYİP KONYA'YA İNDİ - Son Dakika
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ANTALYA UÇAĞI, 2 SAAT HAVADA BEKLEYİP KONYA'YA İNDİ

12.12.2022 11:06

İSTANBUL'dan kalkan yolcu uçağı, şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı'na inmeyince 2 saat havada kalıp, önce Konya'ya ardından Antalya'ya iniş yaptı.

İSTANBUL'dan kalkan yolcu uçağı, şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı'na inmeyince 2 saat havada kalıp, önce Konya'ya ardından Antalya'ya iniş yaptı.

Kentteki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 21.05'te uçması planlanan Anadolu Jet'in TK7540 sefer sayılı uçağı, önce rötar yaparak saat 22.20'ye ertelendi. Daha sonra saat 22.50'de kalkan uçağın pilotu, hava nedeniyle iniş yapamayıp, 2 saat havada kaldı. Havada onlarca kez dönen uçak, saat 01.50'de Konya'ya iniş yaptı. Yakıt ikmali yaptıktan sonra saat 03.00'te havalanan uçak, saat 03.50'de Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın 5 saat süren bir yolculuk yaptığı bildirildi. Uçağın sorti yaptığı ve havada kaldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel ANTALYA UÇAĞI, 2 SAAT HAVADA BEKLEYİP KONYA'YA İNDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANTALYA UÇAĞI, 2 SAAT HAVADA BEKLEYİP KONYA'YA İNDİ - Son Dakika
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