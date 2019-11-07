Antalya-uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisi adliyeye sevk edildi

Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisi adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın (32), banka şubesinden çektiği parayı gasp etmeye çalışan Cengiz B. (22) ve birlikte yaşadığı sevgilisi Dilber E. (35), adliyeye sevk edildi. Cengiz B'nin, piyasaya yaklaşık 200 bin TL borcu olduğu, kredi çekemeyince sevgilisiyle bu yola başvurdukları kaydedildi.

Olay, geçen salı günü saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı, ev almak için 10 yıldır biriktirdiği 120 bin TL'yi banka şubesinden çekerek, başka bir bankanın şubesine yatırmak istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Tuzlalı'yı takip eden kimliği belirsiz kişi, para dolu poşeti alarak kaçtı. Hızlı davranan Tuzlalı, şüpheliyi kovalamaya başladı. Banka şubesinin önüne gelen Deniz Tuzlalı, 'uçan tekme' attığı şüpheliyi düşürdü. Poşetin yırtılmasıyla para etrafa saçılırken, kargaşadan faydalanan gaspçı kaçtı. Deniz Tuzlalı ve çevredekiler ise parayı topladı. Parasını kurtarmayı başaran Deniz Tuzlalı, gaspçıdan şikayetçi oldu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Tuzlalı'nın ifadesinin ardından, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulacan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürü Furkan Satılmış Gediktaş'ın kurduğu özel ekip, Kepez ilçesi Teomanpaşa, Yeni Emek mahallelerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Özel ekip, Deniz Tuzlalı'nın parasını gasp etmeye çalışan kişilerin Cengiz B. ve birlikte yaşadığı sevgilisi Dilber E. olduğunu, Muratpaşa ilçesine kaçtıklarını belirledi. Polis, Kızılarık ve Konuksever Mahallesindeki güvenlik kameralarını da inceledi. Yaklaşık 80 güvenlik kamerasına ait kayıtlarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde telefoncu dükkanında olduğunu belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, dün iş yerine yaptıkları baskında Cengiz B. ve sevgilisi Dilber E'yi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada, şüphelilerin olay sırasında giydikleri elbiseleri bulundu. Polis şüphelilerin evlerinde de arama yaptı.

GÖZCÜLÜK YAPAN SEVGİLİSİ, KURBANININ FOTOĞRAFINI ÇEKİP GÖNDERMİŞ

Ekipler, Cengiz B. ve Dilber E'nin cep telefonlarında yaptığı incelemede, Deniz Tuzlalı'nın bankada para çektiği sırada ve bankadan elinde para dolu poşetle çıktığı anlarda çekilen fotoğraflarını buldu. Dilber E'nin bankada gözcülük yaptığı, hedef seçtiği Deniz Tuzlalı'nın fotoğraflarını çekip dışarda bekleyen sevgilisine mesaj yoluyla attığı tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgularının ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından adliyeye sevk edildi. Gasp suçundan sabıka kaydı bulunan Cengiz B., polisteki ifadesinde yaklaşık 200 bin TL borcu olduğunu, ödeme güçlüğü çektiğini belirtti. Bankadan kredi çekemeyince gasp yapmaya karar verdiklerini anlatan Cengiz B., birlikte yaşadığı sevgilisiyle plan yapıp bankada takibe aldıkları Deniz Tuzlalı'nın parasını gasbetmeye çalıştıklarını söyledi.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan olay anı, anbean güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, şüpheli elinde para dolu poşetle koşarken Deniz Tuzlalı'nın uçan tekme atması ve birlikte yere düşme anları yer alıyor.