Antalya Uğur'da 'Clıl' Temelli Yabancı Dil Edinimi Uygulanıyor

Uğur'da 'CLIL' temelli yabancı dil edinimi uygulanıyorHasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - UĞUR Okulları öğrencileri, yabancı dil edinim ve öğretimi açısından temel yaklaşımlarından biri olan CLILkapsamında, İngilizce ve fiziği bir arada kullandıkları bir projeye imza attı.

Uğur'da 'CLIL' temelli yabancı dil edinimi uygulanıyor



Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - UĞUR Okulları öğrencileri, yabancı dil edinim ve öğretimi açısından temel yaklaşımlarından biri olan CLILkapsamında, İngilizce ve fiziği bir arada kullandıkları bir projeye imza attı.



Uğur Okulları'nda yabancı dilin farklı disiplinlerle kullanımını temel alan 'CLIL' yaklaşımı uygulanıyor. Uğur Okulları İngilizce eğitiminin temelinde yer alan yaklaşımlardan biri olan Content and Language Integrated Learning- İçerik ve Dilin Bütünleşik Olduğu Öğrenim (CLIL)kapsamında 'Meeting Point' (Buluşma Noktası) projesi hayata geçirildi. Öğrencilerin matematik, fen, sosyal bilimler, sanat gibi farklı disiplinlere ait bazı konuları İngilizce derslerine entegre ederek işlediği CLIL eğitim yaklaşımı ile yabancı dilin farklı alanlarda kullanılarak öğrenimi sağlanıyor.



Bu yöntemi temele alarak geliştirilen projelerden biri olan 'Meeting Point' ile Türkiye genelindeki 45 okuldan seçilen 12 Uğurlu öğrenci, Antalya'daki Uğur Okulları Çallı Kampüsü'nde bir araya geldi. Çalışmada 4 gruba ayrılan 12 öğrenci,dış etkiye kapalı bir alanda, verilen materyal ve bilgiler doğrultusunda öğrenciler zamana karşı yarıştı. Yabancı dilin disiplinlerarası entegrasyonu ile tüm gün farklı alanlarda İngilizce yetkinliklerinden yararlanarak yürüyen bisikletlerini önce tasarlayıp sonra üretti. Uğur Okulları İngilizce Zümresinin liderlik yaptığı projede öğrenciler yabancı dili farklı alanlarda kullanarak pekiştirme fırsatı elde etti.



"YABANCI DİLİ GÜNLÜK YAŞAMLA BULUŞTURARAK EDİNİMİNİ SAĞLIYORUZ"



Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, yabancı dil edinim ve öğretimi açısından iki temel metodoloji olan CLIL (Dil ve İçeriğin Bütünleşik Olduğu Öğrenme) ve PBL (Proje Bazlı Öğrenme) yaklaşımlarından yararlandıklarını dile getirdi. Okul öncesinden itibaren İngilizce eğitime çok önem verdiklerini belirten Çiçek, benimsedikleri bu yaklaşımlarla amaçlarının dil ve içeriğini birleştirmek, yabancı dili günlük yaşamla buluşturarak edindirmek olduğunu kaydetti.



Çiçek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonunda belirttiği Content and Language Integrated Learning (CLIL) ile dil ve içeriğin bütünleştirilmesine biz de vurgu yapmak istedik. Okul öncesi eğitiminden itibaren bu yaklaşımı hem materyallerimizle hem müfredatımızla oluşturduğumuz içeriklerle destekliyoruz. Dil öğretimi yapılırken aynı zamanda içerikle ilgili öğrencilerimizi bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve yetkinliklerini artırmak istiyoruz" dedi.



"DİL EDİNİMİNİ ÖNEMSİYORUZ"



Uğur Okulları olarak İngilizce eğitime çok önem verdiklerinin altını çizen Çiçek, "Küreselleşen dünyada yabancı dil bilmek artık ayrıcalık olmaktan çıkıp, zorunluluk haline geldi. Bütün yabancı diller kıymetli ancakglobal iletişim dili olan İngilizceyi bilen bireyler dünya genelinde kendilerini iyi ifade edebilirler. Uluslararası standartlardaki akademik yayın ve içerikleritakip edip, iş görüşmelerinde akranlarının birkaç adım önüne geçerler. İngilizceyi öğretirken, dilin yalnızca öğretiminden ziyade dil edinimini çok önemsiyoruz. Öğrencilerimize yabancı dil öğretirken içerik de öğretmeyi planlayarak birden fazla kazanım sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.



ÖĞRENME ÖZERKLİĞİ AÇISINDAN BİR ADIM DAHA ATMALARINI İSTİYORUZ



Uğur Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Hüseyin Ala da öğrencilerinin İngilizce ve fizik derslerinin buluştuğu disiplinlerarası çalışmayı hayata geçirdiğini söyledi. Öğrencilerin bir fizikçinin daha önce tasarladığı bir bacak mekanizmasını kullanarak yürüyen bisiklet yapmaya çalıştığını dile getiren Ala, "Öğrencilerimiz bu yöntemle takım çalışmasını öğreniyorlar. Disiplinlerarası ufukları gelişiyor, araştırma yapıyorlar. Öğrenme özerkliği açısından bir adım daha atmalarını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.



Uğur Okulları öğrencilerinden Yiğit Eyi ise, bu yöntemle İngilizceyi sadece derslerde öğrenmekle kalmadıklarını söyledi. Eyi, "İngilizce bilgimizi başka disiplinlerle kullanmayı öğreniyoruz.Sadece dil öğrenmenin yanında bu projelerle bilgimizi pekiştirmek çok faydalı oldu. Burada çok iyi bir deneyim kazandım" dedi.



(Tür: Yurt)

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