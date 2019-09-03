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Antalya ukraynalı grup armia tatilcileri coşturdu

1 saat önce

Ukraynalı grup Armia tatilcileri coşturduAntalya'nın Manavgat ilçesinde konser veren Ukraynalı müzik grubu ARMIA, söylediği birbirinden hareketli parçalarla tatilcileri coşturdu.

Ukraynalı grup Armia tatilcileri coşturdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde konser veren Ukraynalı müzik grubu ARMIA, söylediği birbirinden hareketli parçalarla tatilcileri coşturdu.

Svetlana Safronova ve Irina Stepanova'dan oluşan Ukraynalı müzik grubu ARMIA, Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde sahneye çıktı. Ukraynalı, Rus ve Doğu Avrupalı tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği konserde ARMIA grubu, yaklaşık 1 saat sahnede kaldı. Grup, söylediği birbirinden hareketli parçalarla tatilcileri coştururken, sahnede yaptıkları dans şovuyla da tatilcilerden büyük alkış aldı.

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:10 Kaynak: DHA
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