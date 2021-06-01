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ANTALYA UKRAYNALI YANA'NIN CANSIZ BEDENİNİ, ESKİ SEVGİLİSİ TESLİM ALDI - Son Dakika

ANTALYA UKRAYNALI YANA'NIN CANSIZ BEDENİNİ, ESKİ SEVGİLİSİ TESLİM ALDI

01.06.2021 12:10

ANTALYA'da, annesine Geyiksivrisi Dağı'nın zirvesinde olduğuna dair mesaj attıktan sonra haber alınamayan, kayıp olarak aranırken çalışmaların 16'ncı gününde ölü bulunan Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia'nın (42) cansız bedeni, ülkesine gönderilmek üzere eski sevgilisi tarafından morgdan alındı.

ANTALYA'da, annesine Geyiksivrisi Dağı'nın zirvesinde olduğuna dair mesaj attıktan sonra haber alınamayan, kayıp olarak aranırken çalışmaların 16'ncı gününde ölü bulunan Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia'nın (42) cansız bedeni, ülkesine gönderilmek üzere eski sevgilisi tarafından morgdan alındı.

Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya gelen dağcı Yana Kryvosheia, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapmaya gitti. Geyiksivrisi Dağı'nın zirvesine çıkan Kryvosheia, cep telefonuyla aradığı annesine ulaşamayınca mesaj gönderdi. Zirvede bulunduğunu ve manzaranın çok güzel olduğunu yazan Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı. Ülkesine 10 Mayıs'ta dönmesi beklenen Yana Kryvosheia'nın ailesinin ihbarı üzerine 12 Mayıs'ta arama çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ekipleriyle UMKE tarafından sürdürülen arama çalışmaları, Kryvosheia'nın cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede yoğunlaştırıldı.

HELİKOPTERLE ALINDI

Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile yapılan aramalar sonucu 28 Mayıs günü saat 14.30 sıralarında, bölgede Kryvosheia'nın cansız bedeni bulundu. Alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından helikopter görevlendirildi. Kryvosheia'nın cesedi, saat 17.00 sıralarında, helikopterle alınıp, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

ESKİ SEVGİLİSİ GELDİ

Yana Kryvosheia'nın cansız bedeni, eski sevgilisi ve konsolosluk görevlisinin katılımı ile özel cenaze şirketi tarafından öğle saatlerinde ülkesine gönderilmek üzere morgdan alındı.

ANTALYA UKRAYNALI YANA'NIN CANSIZ BEDENİNİ, ESKİ SEVGİLİSİ TESLİM ALDI
ANTALYA UKRAYNALI YANA'NIN CANSIZ BEDENİNİ, ESKİ SEVGİLİSİ TESLİM ALDI
ANTALYA UKRAYNALI YANA'NIN CANSIZ BEDENİNİ, ESKİ SEVGİLİSİ TESLİM ALDI
ANTALYA UKRAYNALI YANA'NIN CANSIZ BEDENİNİ, ESKİ SEVGİLİSİ TESLİM ALDI

Toros Dağları, Jandarma, Ukrayna, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA UKRAYNALI YANA'NIN CANSIZ BEDENİNİ, ESKİ SEVGİLİSİ TESLİM ALDI - Son Dakika


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