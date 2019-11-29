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Antalya ulaşımına kış düzenlemesi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesince gece seferlerinde kış düzenlemesi yapıldı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesince gece

seferlerinde kış düzenlemesi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı toplu ulaşımda

gece seferlerinde kış uygulamasına geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kent içi toplu ulaşımda vatandaşların mağdur olmaması için gece seferlerinin kış aylarında

da süreceğini ifade etti.

Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı kararla saat 23.00'de gece seferlerine başlayan araçların kış

boyunca 60 dakikalık aralarla sefere çıkacak. Kalkış ve varış noktalarından çift yönlü olarak

hareket eden araçlar saat 03.00'te son seferlerini yapacak." ifadesini kullandı.

Açıklamada, yolcu yoğunluğuna göre gece seferleri hatlarında da değişiklikler yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda

Varsak-Sarısu güzergahında hizmet sunan VS18 hattı kaldırılarak yerine 44 kilometrelik Varsak-

Fakülte hattı VF01 çalışmaya başladı.

Lara-Fakülte arasında çalışan LF10 hattını da yeniden gece

seferlerine ekledi.

Yoğun olarak kullanılan 58 kilometrelik Konyaaltı-Lara hattı KL08 ile

Otogar-Havalimanı arasında 7/24 çalışan 50 kilometrelik 600 hattı da kesintisiz ulaşım

sunmaya devam edecek.

Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:56 Kaynak: AA
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