Antalya Ülkü Ocaklarından anlamlı kampanya - Son Dakika

Antalya Ülkü Ocaklarından anlamlı kampanya
6 saat önce
Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanlığı 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bir kampanya düzenledi.
Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanlığı 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bir kampanya düzenledi. İhtiyaç sahibi kimsesizlerin ve 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için de ekipler oluşturuldu.
Oluşturulan ekiplerin telefonla aranarak yardım istenebileceğini belirten Başkan Yeşildal, " Günün her saatinde ekipler hazır olacak. Ülkemiz için, ilkemiz için, ailemiz için ve sağlığımız için lütfen evde kalın" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:37 Kaynak: İHA
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