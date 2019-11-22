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Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası başladı

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası başladı.

Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası başladı, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası başladı.


Muratpaşa ilçesindeki Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında, Türkiye A Milli Hentbol Takımı ile Türkiye Genç Milli Hentbol Takımı karşılaştı. Karşılaşma, A Milli Takım'ın 38-20 üstünlüğüyle sona erdi.


Günün ikinci maçında Kuzey Makedonya ve İtalya takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabaka 29-29 tamamlandı.


Turnuvada yarın öğleden önce Kosova-İtalya, Türkiye (Genç)-Kuzey Makedonya, akşam ise Türkiye (A)-Kuzey Makedonya ile Kosova-Türkiye (Genç) karşılaşmaları oynanacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem genç hem de A takımda yeni ekipler kurduklarını belirtti.

Takımların maç eksiğini kapatmak amacıyla Kuzey Makedonya, Kosova, İtalya'nın katılımıyla turnuva düzenlediklerini dile getiren Ünsal, ilk gün maçlarının zevkli geçtiğini kaydetti.

Makedonya, Türkiye, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:06 Kaynak: AA
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