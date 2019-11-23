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Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası sürüyor
6 saat önce
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası'na ikinci gün maçlarıyla devam edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:22 Kaynak: AA
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası'na ikinci gün maçlarıyla devam edildi.
Muratpaşa ilçesinde Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan ikinci gün maçlarında Türkiye'nin aldığı sonuçlar şöyle:
Türkiye (Genç)-Kuzey Makedonya: 19-37
Türkiye (A)-Kuzey Makedonya: 42-33
Türkiye (Genç)- Kosova: 23-32
Diğer karşılaşmada ise Kosova ile İtalya 29-29 berabere kaldı.
Turnuvada yarın Türkiye (Genç)-İtalya, Türkiye (A)-Kosova maçları oynanacak.
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