Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası sürüyor

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası'na ikinci gün maçlarıyla devam edildi.

Muratpaşa ilçesinde Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan ikinci gün maçlarında Türkiye'nin aldığı sonuçlar şöyle:

Türkiye (Genç)-Kuzey Makedonya: 19-37

Türkiye (A)-Kuzey Makedonya: 42-33

Türkiye (Genç)- Kosova: 23-32

Diğer karşılaşmada ise Kosova ile İtalya 29-29 berabere kaldı.

Turnuvada yarın Türkiye (Genç)-İtalya, Türkiye (A)-Kosova maçları oynanacak.