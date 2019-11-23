Son Dakika Haberleri: Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası sürüyor
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Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası sürüyor

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası'na ikinci gün maçlarıyla devam edildi.

Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası sürüyor, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası'na ikinci gün maçlarıyla devam edildi.

Muratpaşa ilçesinde Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan ikinci gün maçlarında Türkiye'nin aldığı sonuçlar şöyle:

Türkiye (Genç)-Kuzey Makedonya: 19-37

Türkiye (A)-Kuzey Makedonya: 42-33

Türkiye (Genç)- Kosova: 23-32

Diğer karşılaşmada ise Kosova ile İtalya 29-29 berabere kaldı.

Turnuvada yarın Türkiye (Genç)-İtalya, Türkiye (A)-Kosova maçları oynanacak.

Türkiye, Antalya, Kosova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:22 Kaynak: AA
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