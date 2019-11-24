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Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası sürüyor
6 saat önce
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası'na üçüncü gün maçlarıyla devam edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:24 Kaynak: AA
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası'na üçüncü gün maçlarıyla devam edildi.
Muratpaşa ilçesinde Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan maçlarında Türkiye'nin aldığı sonuçlar şöyle:
Türkiye (Genç)- İtalya: 18-24
Türkiye (A)- Kosova: 34-28
Turnuvada yarın Kuzey Makedonya-Kosova, İtalya-Türkiye (A) maçları oynanacak.
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