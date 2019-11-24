Son Dakika Haberleri: Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası sürüyor
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Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası sürüyor

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası'na üçüncü gün maçlarıyla devam edildi.

Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası sürüyor, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası'na üçüncü gün maçlarıyla devam edildi.


Muratpaşa ilçesinde Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan maçlarında Türkiye'nin aldığı sonuçlar şöyle:


Türkiye (Genç)- İtalya: 18-24

Türkiye (A)- Kosova: 34-28

Turnuvada yarın Kuzey Makedonya-Kosova, İtalya-Türkiye (A) maçları oynanacak.

Makedonya, Antalya, Kosova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:24 Kaynak: AA
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