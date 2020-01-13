Antalya-ümit uysal kamu davalarıyla trilyonları belediyelerden almaya çalışanlar var - Son Dakika

Ümit Uysal Kamu davalarıyla trilyonları belediyelerden almaya çalışanlar var

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, tartışmalara konu olan ilçe sınırlarındaki 300 kamu ortaklı paylı arsaları vatandaşlardan yok pahasına satın alarak, belediyelere kamulaştırma davaları açanlar olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, cuma günü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edilmeyen kamu ortaklık payı (KOP) bulunan arsalara yönelik basın açıklaması yaptı. Muratpaşa'da 300 civarında mezbelelik olarak değerlendirilen KOP alanına ilişkin düzenleme maddesini meclise getirdiklerini dile getiren Uysal, hukukta bu arsalara yönelik bir düzenlemenin söz konusu olduğunu vurguladı. Yasayı göz önünde tutarak meclisle Antalya halkının iradesini karara yansıtmak istediklerini belirten Uysal, Bu alanlarda imar değişikliğine yönelik belli bir müracaat bize yok. Belli arazi söz konusu değil. Bütün alanlara yönelik bir düzenleme söz konusu. Bu alanlarda mülkiyet birliği sağlamak çok. Boş duracağına, kamulaştırılamayan bu alanları imar planı değişmeden aynı amaçla özel kişilerin kullanabileceği düzenleme. Rant ve ticari söz konusu değildir dedi.

'DAVAYLA BELEDİYELERDEN TRİLYONLARCA PARA ALMAYA ÇALIŞANLAR VAR'

Muratpaşa Meclisi kararında milletin menfaatinin var olduğunu vurgulayan Uysal, Kurum bütçelerinin kamu hizmeti yerine bu tür işlere gitmesi çok zor. Bütçeler bu kadar alanın kamulaştırmasını zorluyor. Şehir içinde mezbelelik alanlar. Yeni bir norm getirmiyoruz. Somut bir alanı bir vasıftan başka bir vasfa çevirmiyoruz. Kamu yararı umarak, mahkemelerde kendimizi daha güçlü savunabilmek için yönetmelikte olanın meclise aktarılmasıydı. Bu hikayede rantla ilişkilendirilebilecek bir kısım var. Belli şahıslar, bu arazilerde vatandaşların paylarını yok pahasına satın alarak belediyeye kamulaştırma davaları açanlar var. Kamulaştırma davaları açıp trilyonları belediyelerden almaya çalışanlar var. Bu kişilerin kararları etkilemeye çalıştığını düşünüyorum. Kendilerinin inanmadığı savunmalarla karşı çıkılıyor. Siyaset üstü olması gereken bir konu idi, olmadı diye konuştu.

986 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

986 futbol sahası kadar alanın bu şekilde olduğunu dile getiren Uysal, daha önce aynı nitelikte kararları AK Partili Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Konyaaltı Belediye'nin aldığını söyledi. Uysal, Yapmaya çalıştığımız kamu yararı söz konusudur. Yönetmelikte olanın meclis kararına aktarılması söz konusudur. Somut bir müracaat söz konusu değil. Çok mülkiyetli yerler, mülkiyet birliği yok. Doğrudan rant ilişkilendirilecek yerler değildir. Milletin bütçesini hacizli kamulaştırma davalarıyla ütmeye çalışan kişiler bu meclis kararına sevinmiştir dedi.

'YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR'

'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' anlayışıyla açıklamalar yapıldığını dile getiren Uysal, Milletin aleyhine oy kullanmanın telaşıyla, bizim konuyla ilgisi olmadan açıklamalar yapılmış. Meclisten önce AK Parti il başkanını arayıp bilgilendirdim. MHP Grup sözcüsünü arayarak destek istedim. İYİ Parti il başkanını aradım ama ulaşamadım. Kamu yararı için farklı siyasi partilerin birbirini aramasını anlamayan paylaşımlar yapılmasını anlamıyorum dedi.

İZLEYECEKLERİ YOLU AÇIKLADI

Meclis kararından sonra izleyecekleri yöntemi açıklayan Uysal, Belediye encümeninin yıllık kamulaştırma planı çıkarma yetkisi var. Bunu encümenden talep edeceğim. Paramızın yettiği kısmına düzenleme yapacağız. Mülkiyet birliği sağlayanlar, plan vasfını değiştirmeden kendileri de kullanabilir. 1 milyon 35 bin metrekarelik bir alan ne kadar ettiği bilgisini kamuoyuna bırakıyoruz dedi.

Ümit Uysal, askı sürecindeki planlara itiraz edenlerden birinin Muratpaşa AK Parti ilçe başkan yardımcısı olduğunu söyledi.