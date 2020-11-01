Antalya UMKE ekibi, İzmir'de - Son Dakika

Antalya'dan İzmir'e giden UMKE ekibinin, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Antalya Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, depremin hemen ardından, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarmadan (UMKE) bir tim ve 5 sağlık personelinin, lojistik araç, 3 tam donanımlı sahra çadırı ve termal kameralı drone ile yola çıktığı belirtildi.

Gece saatlerinde İzmir'deki deprem bölgesine ulaşan Antalya UMKE ekibinin, Manavkuyu bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek verdiği ifade edildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.