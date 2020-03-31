ANTALYA Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

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ANTALYA Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
6 saat önce
Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu (2)CENAZESİ ALINDIAntalya'da odasında boğazından vurulmuş halde bulunan Emine G.'nin cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu (2)
CENAZESİ ALINDI
Antalya'da odasında boğazından vurulmuş halde bulunan Emine G.'nin cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazeyi taşıyan görevliler, öncesinde tabutun içine dezenfektan sıktı. Cenazenin, Döşemealtı ilçebsinde toprağa verileceği kaydedildi. Diğer yandan Emine G.'nin, olay öncesi annesini kahve ve muz almak için markete gönderdiği ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:17 Kaynak: DHA
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