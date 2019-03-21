Son Dakika Haberleri: Antalya Unutulan Çanta Korkuttu

Antalya Unutulan Çanta Korkuttu

1 saat önce

Unutulan çanta korkuttuANTALYA'da kaldırımda unutulan 'bond' tipi çanta korkuttu.

Unutulan çanta korkuttu

ANTALYA'da kaldırımda unutulan 'bond' tipi çanta korkuttu. Bomba imha uzmanı tarafından incelenen çantadan çeşitli evrak çıktı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 600 Sokak üzerinde meydana geldi. Kaldırımdaki 'bond' tipi çantayı görenler durumu polise bildirdi. Çantanın bulunduğu adrese gelen polis ekipleri, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çantanın bulunduğu alana emniyet şeridi çeken polis ekipleri, vatandaşları da olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba uzmanı tarafından incelenen çantada resmi evrak olduğu belirlendi. Çanta, sahibinin bulunması için polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:20 Kaynak: DHA

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