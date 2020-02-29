Antalya unutulan sırt çantası korkuya neden oldu - Son Dakika

Unutulan sırt çantası korkuya neden oldu

ANTALYA'da bankamatikler önünde unutulan sırt çantası korkuttu. Kontrol edilen çantadan kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki kavşak sisteminde trafik yoğunluğu nedeniyle çalışma yapan trafik polisleri, bankamatikler önünde duran bir sırt çantasını fark etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın etrafını yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, özel kıyafetini giyerek çantayı önce uzaktan kontrol etti. Ardından çantanın başına giden polis, dikkatli bir şekilde boşaltmaya başladı.

Boşaltılan çantadan kıyafet, kişisel eşya ve cep telefonu çıktı. Kontrol edilen çantanın boş olması üzerine cadde üzerindeki bir eğitim kurumunun balkonunda bulunan öğrenciler polisleri alkışladı.

Çantadan çıkan eşyalar tutanak altına alınarak polis merkezine götürülürken, cadde tekrardan araç ve yaya trafiğine açıldı.