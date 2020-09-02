ANTALYA Uslu Emlakçılık meslek halini aldı - Son Dakika

ANTALYA Uslu Emlakçılık meslek halini aldı

Uslu Emlakçılık meslek halini aldıEMLAK Profesyonelleri Derneği (The Turkish Property Professionals-TTPP) Başkanı Dr.

Uslu Emlakçılık meslek halini aldı

EMLAK Profesyonelleri Derneği (The Turkish Property Professionals-TTPP) Başkanı Dr. Yakup Uslu, Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirterek, artık emlakçılığın resmen bir meslek halini aldığını söyledi. Dr. Yakup Uslu, bu yasayla birlikte emlak dolandırıcılıklarının da minimuma ineceğini ve emlakçılığın artık gerçek bir iş hüviyetine gireceğini vurguladı.

TTPP Başkanı ve aynı zamanda Alanya'da yabancıya konut satışıyla ilgili emlak ofisi bulunan Dr. Yakup Uslu, Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in uzatılan süresinin 1 Eylül itibarıyla dolduğunu hatırlatarak, bu yönetmelikle birlikte emlak komisyonculuğu işinin gerçek bir iş hüviyetine bürüneceğini söyledi. Uslu, Sektörümüze birçok yenilik getirecek. Bundan sonra her önüne gelen direkt emlakçı olamayacak. Emlakçılık artık bir emekli veya işi olmayan insanların mesleği değil gerçek bir meslek hüviyetine bürünecek. Bu da emlakçılığı gerçek bir meslek haline getirecek. Emlakçı olmak isteyen insanlar 1 Eylül'den itibaren ya üniversite mezunu olmak zorundalar ya da bu işten gelmiş olmaları gerekiyor. Emlakçı olmak isteyen insanlar Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun verdiği belgelere göre emlak işlemi yapmak zorunda. Dolayısıyla seviye 4 ve 5 sertifika almak zorundalar. Bir kişi emlak ofisinde çalışmak istiyorsa seviye 4 belgesi alacak. Birden fazla kişinin çalıştığı bir emlak ofisinde çalışılıyorsa seviye 5, yani emlak komisyonculuğu şirketinde müdür olarak da alabilecek. Ayrıca seviye 5 belgesini alan insanlar bir emlak ofisi açabilecek dedi.

'EMLAK DOLANDIRICILIĞI AZALACAK'

Yasayla birlikte çeşitli sınırlamalar getirildiğini aktaran Başkan Uslu, artık emlak dolandırıcılığının da minimuma ineceğini söyledi. Uslu, Ofislerin boyutları, çalışma prensipleri her şey yasayla birlikte düzenlenmekte. İnsanlar yasadan sonra önüne her gelen emlak portallarında ilanlar veremeyecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte dolandırıcılık faaliyetlerinin azalacağını düşünmekteyiz. Yasanın bize getirdiği en önemli olaylardan bir tanesi, her önüne gelen emlakçılık yapamayacağı ve işlemlerin sertifikası olan insanlar tarafından yapılacağı için dolandırıcılıkların azalacağını düşünüyoruz. Ayrıca tapu dairelerinde işlem yapan insanlara da belgelerini göstermek zorundalar. Bizim insanlardan en büyük isteğimiz şu, herhangi bir işlem yaparken ofisi olan insanlardan ve belgesi olan insanlarla iş yapmalarını tavsiye ederiz. Bu Türkiye'deki dolandırıcılığı minimum seviyeye düşürecek diye düşünüyoruz diye konuştu.

'BÜNYESİNDE BİRÇOK FAALİYET OLAN ŞİRKETLER BU İŞİ YAPAMAYACAKLAR'

Yasa gereği bundan sonra emlakçılık faaliyetini yapmak isteyen insanların üniversitelerin emlak ve emlak yönetimi bölümünden mezun olması ya da daha önceden bu işi yapıyor olması gerektiğini vurgulayan Başkan Uslu, şunları söyledi

Üniversitenin gerekli bölümünü bitirdikten sonra, emlak şirketlerinde staj yaptıktan sonra emlakçı olarak ofis açabilecekler. Ayrıca yeni düzenlemeyle birlikte emlak komisyonculuğu yapan insanlar sadece bu mesleği yapabilecekler. Yani inşaat, otomotiv gibi bünyesinde birçok faaliyet olan şirketler bu işi yapamayacak. Sadece işi emlak pazarlama faaliyeti olan şirketler emlak komisyonculuğu yapabilecekler.

TURİSTLERE UYARI

Türkiye'de yabancıya en çok gayrimenkul satışı yapan ikinci il olan Antalya'da ve Alanya'da turistlerin dolandırıcı mağduru olmamaları için çok dikkatli olması gerektiğini ve mutlaka emlakçılara sertifikalarını sormaları gerektiğinin altını çizen Başkan Uslu, şöyle devam etti

Dernek olarak bizim çok güzel çalışmalarımız var. Özellikle bütün web sayfalarımızda biz bu konularla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Daha sonra yine yapacağız da. Bizim en büyük sıkıntımız Antalya özellikle Alanya yurt dışında yabancıların gayrimenkul edinmesiyle ilgili çok önemli bir yere sahip. Yaklaşık 76 ülkeden 45 bin kişi burada gayrimenkul edindi. Bu çok önemli bir olay, ülkemize müthiş bir döviz girdisi sağlanıyor. Bunun yanında çok farklı da dolandırıcılık, sahtekarlık olayları oluyor. Bunları duyuyoruz, takip de ediyoruz. Sıkıntımız şuydu; Alanya'da herkes taksici, berber, restoran sahibi, otelci, işi olmayan insanlar gayrimenkul ticareti yapmakta. Yabancılar buna inanıyor ve alıyor. Bazıları tapusunu alıyor, bazısı alamıyor, dolandırıcılık ortaya çıkıyor. Bu yasayla birlikte artık sadece işi emlakçılık olan insanlar bunu yapacak. Biz yabancılara, herhangi bir belgesi olmayan, sosyal medyadan reklam yapanlara kesinlikle inanmamalarını tavsiye ediyoruz. Ticaret yaptıkları insanlara, 'Belgeniz ve ofisiniz var mı' diye sorsunlar. Büyük oranda dolandırıcılık olayını aşarlar.

ANTALYA Uslu Emlakçılık meslek halini aldı

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 15:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Uslu Emlakçılık meslek halini aldı - Son Dakika

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