Antalya, Utrecht Turizm Fuarı'nda - Son Dakika
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Antalya, Utrecht Turizm Fuarı'nda

7 saat önce

Hollanda'nın Utrecht şehrinde her yıl düzenlenen Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı, bugün kapılarını açtı.

Antalya, Utrecht Turizm Fuarı'nda, System.String[]

Hollanda'nın Utrecht şehrinde her yıl düzenlenen Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı, bugün kapılarını açtı.


Türkiye'den geniş katılımcının yer aldığı fuar, 19 Ocak'a kadar açık olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da fuara katılarak, Türk stantlarını gezdi.


Avrupa'daki turizm sektöründe Berlin ve Londra'dan sonra, en büyük turizm fuarlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı, yeni yılın ilk büyük fuarı olarak gerçekleşecek.


Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, bu yıl fuara ilginin oldukça iyiolduğunu belirterek, "Hollanda pazarında bu yıl TUI ve Corendon'un ciddi artışları var. Diğer operatörlerinde katkılarıyla bu yıl Hollnda'dan Türkiye'ye gidecek turist sayısı yüzde 10-15 oranında artması bekleniyor" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
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