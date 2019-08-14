ANTALYA 'Uykuda muayene' sonrası ameliyat oldular

'Uykuda muayene' sonrası ameliyat oldularAntalya'da, uyku apnesi hastalığı olan Ömer Ay (27) ile Kemal Babat (37), masabaşında ve direksiyonda uyumaya başlayınca önce uykuda muayene oldu ardından geçirdikleri ameliyatla sağlıklarına kavuştu.

'Uykuda muayene' sonrası ameliyat oldular

Antalya'da, uyku apnesi hastalığı olan Ömer Ay (27) ile Kemal Babat (37), masabaşında ve direksiyonda uyumaya başlayınca önce uykuda muayene oldu ardından geçirdikleri ameliyatla sağlıklarına kavuştu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde (KBB) horlama ve solunum durmasına neden olan uyku apnesi hastaları, 'uyku endoskopisi' ile uykuda muayene edilerek, hava yolunu tıkayan alanlar saptandıktan sonra genel anestezi verilip, ameliyat ediliyor. Burun, geniz, damak, dil kökü gibi endoskopiyle belirlenen tıkanık alanlar, hastanın durumuna göre ya endoskopik ya da açık cerrahiyle açılıyor. Ağır uyku apnesi belirlenen muhasebeci Ömer Ay ile inşaat alanında çalışan Kemal Babat da uykuda muayene olup, hastalığa neden olan darlıkları saptandıktan sonra ameliyat geçirerek, sağlıklarına kavuştu. Bu yöntemle ameliyat olan Ömer Ay, 2014 yılından bu yana uyku apnesi şikayeti olduğunu belirterek, Geceleri kullanmam için cihaz verilmişti ama kullanamadım. Sağdan sola dönemiyordum. Döndüğümde de cihaz yerinde olmuyordu diye konuştu.

Anne ve babasının, aşırı horlaması nedeniyle geceleri kendisini uyandırdığını söyleyen Ay, Tabi gece düzenli uyuyamadığım için sabahları da yorgun uyanıyordum. Ben muhasebeciyim. İşim gereği masabaşında çalışıyorum ama bu hastalık nedeniyle çalışırken bir anda masada uyuyakalıyordum. Farkında bile değildim. Bunun üzerine ameliyata karar verdim dedi. Ameliyattan sonra kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren Ömer Ay, doktoruna teşekkür etti.

'KIRMIZI IŞIKTA DİREKSİYON BAŞINDA UYUYORDUM'

İnşaat işinde çalışan Kemal Babat ise 4 yıldır ağır uyku apnesiyle mücadele ettiğini belirterek, geceleri kullanması için verilen cihazdan fayda görmediğini söyledi. Eşinin, geceleri kendisini sürekli uyandırdığını anlatan Babat, Eşim nefesim durduğu için korktuğunu söyleyip sürekli beni uyandırıyordu. Elimi yüzümü yıkayıp bir bardak su içip tekrar uyumaya çalışıyordum ama sabah uyandığımda kendimi çok yorgun ve halsiz hissediyordum. İşte verimli olamıyordum. İşe gitmek istemiyordum diye konuştu.

Son olarak artık trafikte kırmızı ışıkta beklerken, direksiyon başında uyuyakalması üzerine doktora başvurduğunu anlatan Babat, Doktoruma teşekkür ederim. Artık bu hastalıktan kurtuldum. Şimdi çok iyiyim dedi.

'SIK GÖRÜLEN HASTALIK'

Ameliyatları gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği (KBB) öğretim üyesi Doç. Dr. Hülya Eyigör, uyku apnesinin toplumda sık görülen rahatsızlık olduğunu, hastaların çoğunun ise tanı almamış olduğunu kaydetti. Eyigör, Biz uyku apnesi hastalarının tanısında polisomnografi (PSG) dediğimiz uyku testi uyguluyoruz. Hasta bir gece uyku laboratuvarında yatırılarak, uyku esnasında burun ve ağızdan gerçekleştirdiği solunum, kaç kez ve ne kadar süreyle ve uykunun hangi evrelerinde apneye girdiği ve hastalığının şiddeti tespit ediliyor. Şiddetine göre de tedavi seçeneklerine karar veriyoruz diye konuştu.

UYKUDA MUAYENE

Son 1 yıldır Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastayı ameliyathaneye alıp, anestezi uzmanlarının yardımıyla normal fizyolojik uykuya yakın uyku sağladıktan sonra muayene ettiklerini anlatan Doç. Dr. Eyigör, Bu esnada endoskop uygulayarak hava yolunun tıkalı olduğu yerleri belirliyoruz dedi.

Burundan başlayıp, gırtlağa kadar olan bölümde horlama ve solunum durmasına yol açan darlıkların tespit edildiğini belirten Doç. Dr. Eyigör, Uykuda endoskopik muayene yapıp havayolunu tıkayan alanları saptadıktan sonra hastaya genel anestezi verilerek tıkanık alanlara yönelik çok seviyeli (burun, geniz, damak, dil kökü gib) ameliyat yapıyoruz. Özellikle dil kökü tıkanıklıklarında endoskopik yöntemle cerrahi uyguluyoruz. Burun, damak, geniz gibi yerlerde patolojiye göre değişen ameliyatlar uyguluyoruz. Bu ameliyat açık cerrahi de olabilir endoskopik cerrahi de olabilir diye konuştu.

UYKU APNESİ NEDİR

Uyku apnesi, solunumun uyku sırasında aniden durduğu uyku bozukluğu olarak tanımlanıyor. Yaygın görülen rahatsızlığın Türkiye'deki sıklığının, yüzde 5 ile 10 arasında olduğu belirtiliyor. Solunum bozukluğuna 'uyku apnesi' denilebilmesi için solunum durmasının en az 10 saniye olması gerekiyor. Gerekli önlemler alınmadığında uyku apnesinin dikkatsizliğe yol açarak, trafik kazası riskini 7- 8 kat artırdığı ve iş kazalarına neden olduğu belirtiliyor.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Uyku apnesinin belirtileri; yüksek sesle horlama, başkasının şahit olduğu uykuda solunum durması atakları, uykudan ani uyanmalar, sabahları uyanıldığında ağız kuruluğu ya da boğaz ağrısı, uykusuzluk, sabah baş ağrıları, depresif ruh hali, sinirlilik ve dikkat sorunları olarak sıralanıyor.

TEDAVİ

Uyku apnesi tedavileri ise hastalığın seviyesine göre yaşam tarzı değişiklikleri, cerrahi tedaviler ve pozitif hava basıncı diye sıralanıyor. Tedavide öncelikle varsa fazla kilolardan kurtulmanın önemli olduğu belirtiliyor. Üst solunum yollarındaki ileri derecedeki darlıklar, cerrahi tedavi gerektirebiliyor. İleri derecedeki uyku apnesi tedavisi için pozitif hava basıncı veren CPAP isimli cihaz kullanılıyor. Bu cihazlar, uyku sırasında üst hava yollarını devamlı açık tutarak, apneyi engelliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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