Antalya uyuşturucu hap satmakla suçlanan doktor: masumum, iftiraya uğradım - Son Dakika

Uyuşturucu hap satmakla suçlanan doktor: Masumum, iftiraya uğradım

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, geçen yıl kasım ayında jandarma tarafından uyuşturucu bağımlılarına hap sattığı, otelde bulunan turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı kişilere ilaç sattığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan doktor Ünal Onur, iftiraya uğradığını söyleyerek masum olduğunu öne sürdü.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri geçen yıl Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde özel kliniği olan doktor Ünal Onur'u gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Doktor Onur, uyuşturucu bağımlılarına bazı hapları para karşılığı sattığı, otelde bulunan turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı kişilere ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği iddiasıyla savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğinde ifade veren doktor Ünal Onur, sattığı iddia edilen ve iş yerinde bulunan 'lyrica' isimli hapı sağlık sebepleriyle kendisinin kullandığını, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden raporu olduğunu ve kendisine 3 aylık reçete edildiğini söyledi. Doktor Ünal, kendisinin iftiraya uğradığını belirterek, "Benim aleyhimde ifade veren E.A. ile aramızda alacak verecek ilişkisi var. Kendisinin bana cuma günü 15 bin Euro ödeme yapması gerekiyordu. Bu parayı ödememek için bu iftirayı attığını düşünüyorum" dedi. Doktor Ünal Onur, Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 defa imza vermek suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BEN MASUMUM'

Yaşadığı olayların ardından Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklamalarda bulunan doktor Ünal Onur, yaşadığı sürecin kendisi açısından onur kırıcı olduğunu söyledi. Doktor Onur, yaşadığı şoku atlattıktan sonra yaptığı araştırmada E.A.'nın attığı iftira nedeniyle böyle bir suçlamayla hayatında ilk defa savcı ve hakim karşısına çıktığını söyledi.

E.A.'nın kendisine borcu olduğunu anlatan doktor Ünal Onur, 8 Kasım'da E.A.'nın borcunu ödeyeceğini söylediğini, 6 Kasım'da jandarma tarafından gözaltına alındığını ve E.A.'nın da halen borcunu ödemediğini söyledi. Büyük bir iftiraya maruz kaldığını öne süren doktor Ünal Onur, "Ben masumum. Bahsedilen ilaç, benim raporlu ve reçeteli kendi kullandığım ilaç. Bunu birilerine vermem demek, benim tedaviden yoksun olmam demek. Sıradan alınan bir ilaç değil. Kliniğimde el konulan ilacımdan sonra 6 Kasım'dan 10 Şubat'a kadar ben o ilacı temin edemedim. Destek verecek başka ilaçlarla idare ettim. Uyuşturucu ilaç satmak gibi bir şerefsizliği hiçbir hekim yapmaz" dedi.

'GÜVENDİĞİM BİR İNSANDI'

Başına bu olayların gelmesine sebep olan kişinin E.A. olduğunu öne süren doktor Ünal Onur, E.A. ile önceden birbirlerini tanıdıklarını, kliniğinin yan tarafında bulunan boş yeri ofis olarak kullanması konusunda yardımcı olduğunu söyledi. E.A.'nın bir oteli kiraladığını ve bu süreçte kendisine güvendiği için ekonomik destekte bulunduğunu kaydeden doktor Ünal Onur, "Bu insan otel tutarken, ben kendisine bankalardan kredi çekerek yardımcı oldum" dedi.

Bu iftirayı kendisine atan E.A.'nın yalancı şahitler bulduğunu iddia eden doktor Ünal Onur, şahitlerden birinin ifadesini değiştirdiği için dövüldüğünü ve bir süre hastanede kaldığını da öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.