Antalya uyuşturucu satıp, uykuda soydular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya uyuşturucu satıp, uykuda soydular - Son Dakika

Antalya uyuşturucu satıp, uykuda soydular

6 saat önce

Uyuşturucu satıp, uykuda soydularAntalya'da 20 liraya uyuşturucu sattıkları U.Y.'nin uyumasını fırsat bilip, cebindeki 900 lira ile cep telefonunu alan D.U.K. (24), A.K. (24) ve B.Y. (20) polis operasyonuyla yakalandı.

Uyuşturucu satıp, uykuda soydular

Antalya'da 20 liraya uyuşturucu sattıkları U.Y.'nin uyumasını fırsat bilip, cebindeki 900 lira ile cep telefonunu alan D.U.K. (24), A.K. (24) ve B.Y. (20) polis operasyonuyla yakalandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde 3 Mart akşamı yaşandı. İddialara göre U.Y., 20 lira karşılığında uyuşturucu satın aldı. Ardından da otomobiline geçip, uyuşturucuyu kullandığı sırada uykuya daldı. U.Y.'ye uyuşturucu satan şüpheliler, cebindeki cüzdandan 900 lira ile cep telefonunu aldı.

Uyandığında soyulduğunu fark eden U.Y., polise şikayetçi oldu. Harekete geçen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, D.U.K., A.K. ve B.Y. olduğunu belirledikleri şüphelileri gözaltına aldı. 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Antalya uyuşturucu satıp, uykuda soydular

Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:34 Kaynak: DHA
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