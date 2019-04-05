Son Dakika Haberleri: Antalya Uyuşturucu Yetiştirmek İçin Tuvalette Sera Kurmuş

Antalya Uyuşturucu Yetiştirmek İçin Tuvalette Sera Kurmuş

58 dakika önce

Uyuşturucu yetiştirmek için tuvalette sera kurmuşANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle M.G.K.'nın evine baskın yapan polis ekipleri, tuvalette Hint keneviri yetiştirmek için kurulan sera ortaya çıkardı.

Uyuşturucu yetiştirmek için tuvalette sera kurmuş

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle M.G.K.'nın evine baskın yapan polis ekipleri, tuvalette Hint keneviri yetiştirmek için kurulan sera ortaya çıkardı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, M.G.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. M.G.K.'nın evine baskın yapan ekipler, yaptıkları aramada, tuvalette uyuşturucu yetiştirmek için sera kurulduğunu belirledi. Şüphelinin tuvalete kurduğu kapalı ortamda Hint keneviri yetiştirme düzeneği, vantilatör, nem ölçüm cihazı, termometre, mekanik zaman saati ele geçirdi. Tuvalette yapılan aramada saksı içerisinde 2 kök Hint keneviri ve 1 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G.K. hakkında, 'Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:55 Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Manavgat, Güncel
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