Antalya uyuşturucuyu gece lambasına gizlemiş

Uyuşturucuyu gece lambasına gizlemiş

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gece lambası içerisinde gizlenmiş vaziyette 162 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu maddeyle ilgili olarak Ş.S. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonucunda Ş.S.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri takibe aldıkları şüpheliyi Çayyazı Mahallesi'nde otomobilinde yakaladı.

Şüpheli Ş.S.'nin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Ş.S.'nin iş yerinde yapılan aramada ise gece lambasının içerisine gizlenmiş 162 gram sentetik uyuşturucu madde ile boksörlerin kullandığı kum torbasının içerisinde bilgisayar parçası olan fare içerisine gizlenmiş hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ş.S. jandarma tarafından gözaltına alındı.