Antalya uyuz tilki yavrusu tedaviye alındı

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü yakınındaki ormanlık arazide vücudu büyük ölçüde tahriş olmuş uyuz hastalığına yakalandığı tahmin edilen yavru tilki bulundu. 3 aylık olduğu tahmin edilen tilki tedaviye alındı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü çalışanları, kuruma ait arazide, iki hafta önce vücudu büyük ölçüde tahriş olmuş yavru tilki fark etti. Kurum çalışanları tedavi etmek istediği tilkiyi yakalanmak için uzun süre uğraştı. Kurum personeli, bugün yakaladıkları tilkinin tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü birimine haber verdi. DKMP Antalya Şube Müdürlüğü personeli de vücudu yakalandığı hastalık nedeniyle ciddi ölçüde tahriş olan yavru tilkiyi bir kutu içinde teslim alarak, aynı bölgede bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürdü.

Enstitü çalışanlarından Ramazan Dolaşık, ortalama üç aylık olan tilkinin kurumun yanındaki ormanlık araziden geldiği ve iki haftadır yakalamaya çalıştıklarını belirterek, 'Yabani olunca bugün üzerine ağ atmak suretiyle yakaladık. Doğa Koruma ve Milli Parklara bildirdik. İnşallah tedavisi yapılıp tekrar doğaya geri bırakılacak dedi.

DKMP Antalya Şube Müdürlüğü'nden Hüsnü Aydoğmuş da yavru tilkinin tedavisi için Hayvanat Bahçesi'ne götürüldüğünü belirterek, 'Orada tedavisi yapıldıktan sonra tekrar bulunduğu bölgede doğal ortamına salınacak. Hastalığı görüntü itibariyle uyuz hastalığı ama veteriner kontrolünde belirlenir dedi.