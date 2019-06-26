Son Dakika Haberleri: ANTALYA Uzman ekip çantayı inceledi, onlar canlı yayın yaptı
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ANTALYA Uzman ekip çantayı inceledi, onlar canlı yayın yaptı

42 dakika önce

Uzman ekip çantayı inceledi, onlar canlı yayın yaptıAntalya'da araç trafiğinin yoğun olduğu caddede unutulan spor çanta polisi alarma geçirdi.

Uzman ekip çantayı inceledi, onlar canlı yayın yaptı
Antalya'da araç trafiğinin yoğun olduğu caddede unutulan spor çanta polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemede, çantada tablet ve çeşitli eşyalar olduğu belirlendi. Uzmanın incelemesi sırasında bazı kişiler, canlı yayın yapmaya çalıştı.
Polisi alarma geçiren olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde araçların park edildiği alanda spor bir çanta olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yolu araç ve yaya trafiğine kapatıp uzman ekiplere bilgi verdi. Belirtilen adrese gelen uzman ekipler tarafından incelenen çantadan tablet ve çeşitli eşyalar çıktı. Uzman ekiplerin çantayı incelediği sırada bazı kişiler, tehliyeke aldırış etmeden canlı yayın yapmaya çalıştı.
ANTALYA Uzman ekip çantayı inceledi, onlar canlı yayın yaptı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:57 Kaynak: DHA
Antalya, Güncel
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