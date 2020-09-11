ANTALYA Vaka görülen apartmanlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Vaka görülen apartmanlar dezenfekte ediliyor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, apartman ve site yöneticilerinin talepleri doğrultusunda, Covid-19 vakası görülen binalarda, önlem olarak, merdiven, asansör, bina girişleri gibi ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Muratpaşa Belediyesi, mart ayında Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının doğrulanmasının ardından ilçe genelinde başladığı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar, salgının ilk günlerinde hastaneler, polis merkezleri gibi yoğun kullanılan kamu kurum ve kuruluşlarından başladı. Bununla birlikte kapalı pazar yerleri, meydanlar, parklar, Kaleiçi gibi kalabalık noktalar, Muratpaşa'nın cadde ve sokakları arazözlerle yıkanıp ilaçlanırken ilerleyen dönemde taksi ve taksi durakları, yeniden açılan berber ve kuaförler, restoran ve kafelerde çalışmalar devam etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekibi, son olarak, apartman ve site yöneticilerinden gelen talepler doğrultusunda covid-19 vakası görülen binalarda ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Apartmanlarda bina girişleri, merdivenler, tırabzanlar, asansörler, posta kutuları, su ve elektrik sayaçlarını bulunduğu boşluklar baştan sona ilaçlanıyor. Dezenfektesi gerçekleştirilen apartmanlardan birinin yöneticisi İsmail Demir, bir komşularının Covid-19'a yakalandığını öğrendiklerini belirterek, "Muratpaşa Belediyesi'ne başvurup apartmanımızda genel bir dezenfekte talebinde bulunduk. Sağ olsun, onlar da bizi kırmadılar. Geldiler. Diğer komşularımızın güvenliği, sağlığı için böyle bir şeyi uygun gördük" dedi.