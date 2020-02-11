Antalya vali karaloğlu, 112'yi gereksiz arayanlara isyan etti - Son Dakika

Vali Karaloğlu, 112'yi gereksiz arayanlara isyan etti

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, sinemada hangi filmin oynandığı, nerede en iyi kahve içilebileceği gibi gereksiz aramalara maruz kaldığını söyledi. Karaloğlu, 'Yıl içerisinde aynı vatandaş 250-300 defa 112'yi gereksiz arayabiliyor. Gereksiz arayanlara 250 lira, gerçek dışı ihbarda bulunanlara 450 lira para cezası uyguluyoruz. Geçen yıl 175 kişiye ceza tebliğ edildi" dedi.

Toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla 2009 yılından bu yana 11 Şubat gününün bütün Avrupa'da 112 Günü olarak kutlanması sebebiyle Antalya Valisi Münir Karaloğlu basın toplantısı düzenledi. Bir AVM'de düzenlenen toplantıda konuşan Karaloğlu, acil çağrı numaralarının tek numarada toplanarak vatandaşların 112 üzerinde arama yaptığını kaydetti. 112 Acil Çağrı Merkezi uygulamasının ilk hayata geçirildiği şehirlerden birinin Antalya olduğunu belirten Karaloğlu, 112'nin acil durumlarda çok önemli olduğunu defalarca gördüklerini vurguladı. Eskiden acil çağrı numaraları için koca bir defter tutulması gerektiğini kaydeden Karaloğlu, 'Sorunumuz acil çağrı merkezine gelen çağrıların büyük çoğunluğunun gerçek anlamda acil çağrı olmaması. 112'ye yönelik farkındalık çalışması yapıyoruz. Vatandaşlara 112'yi her yerde anlatıyoruz" dedi.

GEREKSİZ ARAYAN 175 KİŞİYE CEZA

Tanıtım faaliyetini 2 ay sürdüreceklerini belirten Karaloğlu, çağrıların yüzde 100'üne yakınının gerçek çağrı olmasını hedeflediklerini aktardı. Karaloğlu, 'Çağrı merkezine gün içerisinde sinemalarda hangi filmin oynadığından tutun da iyi kahveyi nerede içeceğini soran gereksiz arama var. Siz 112'yi meşgul ederken öbür taraftan gerçekten ihtiyacı olanı geciktiriyorsunuz. Gereksiz çağrınız belki yakınınızın karıştığı kazaya müdahaleyi geciktirmiş olabilir. Yıl içerisinde 250-300 defa 112'yi gereksiz arayan var. Geçen sene yaptığımız çalışmada 112'yi 100 üzerinde gereksiz arayan vatandaşlara cezai işlem uyguladık. Gereksiz arayanlara 250 lira, gerçek dışı ihbarda bulunursa da 450 lira para cezası uyguluyoruz. Geçen yıl 175 kişiye cezalar tebliğ edildi. Bu sene de devam edeceğiz" diye konuştu.

ANTALYA'DA 3 YABANCI DİLDE HİZMET

Vali Karaloğlu, Antalya'daki 112 acil çağrı merkezinin Türkçenin yanı sıra İngilizce, Rusça ve Almanca yanıt verdiğini söyledi. Konuşmasının ardından Karaloğlu ve 112 ekipleri, farkındalık günü dolayısıyla pasta kesti. Katılımcılar bir ağızdan 'Acil durumda tek numara 112' sloganını attıktan sonra etkinlik sona erdi.