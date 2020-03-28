ANTALYA Vali Karaloğlu: Bu işin artık şakası yok - Son Dakika

Vali Karaloğlu: Bu işin artık şakası yok

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs salgınına karşın herkesin zaruri bir işi yoksa sokağa çıkmaması gerektiğini belirterek, 'Alınan kararları toplumda yaşayan herkesin harfiyen uygulaması lazım. Bu işin artık şakası yok" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 2019'un mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye Pandemik İnfluenza Hazırlık Planı'nın yayınlandığı ve 81 il valiliğine de gönderildiğini hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, 'Biz de ona bağlı olarak Antalya İl Pandemik İnfluenza Planı'nı hazırladık ve yayınladık. Aslında bizim ülke olarak rutin bu tür krizlere karşı bir hazırlığımız var. 2019 Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayınlanmış bir plan. Plana bakıldığında neredeyse her şeyin tarifi orada var. Öngörülmüş ve onlarla ilgili farklı tedbirlerde planda var ve o plana uygun il planını hazırladık" dedi.

HERKES KARARLARA HARFİYEN UYMALI

Antalya'nın hazırlık planının da iyi hazırlandığı, ildeki bütün risk alanlarının belirlendiğini ve kurumların görevlerinin o planda olduğunu belirten Vali Karaloğlu, toplantıda koronavirüs pandemisiyle ilgili Antalya'da alınan tedbirler, gelinen nokta ve bundan sonraki beklentilerin değerlendirildiğini kaydetti. Toplumun topyekün mücadelesiyle bu salgından başarıyla çıkılabileceğini vurgulayan Karaloğlu, 'Alınan kararları toplumda yaşayan herkesin harfiyen uygulaması lazım. Bu işin artık şakası yok" dedi.

KENDİNE YASAK KOY

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 'Herkesin kendi olağanüstü halini kendisinin ilan etmesi lazım' sözünü hatırlatan Karaloğlu, 'Eğer zaruri işiniz yoksa sokağa çıkmayacağız, parka gitmeyeceğiz. Zaten bugün yasaklandı. Herkes ezberlemiş, 'sokağa çıkma yasağı konsun.' Kendine koy, zaruri bir işin yoksa sokağa çıkma zaten, yasak konmuş olur. İlla ki dışarıdan bir talimat bekliyoruz. Günlerdir söyleniyor ve konuşuluyor. Bilim kurulumuzun önerileri var, televizyonlarda kurul üyelerimiz her gün toplumu bilgilendiriyor" diye konuştu.

ANTALYA YASAĞA UYUYOR

Artık dışarıdan birinin gelip anons yapması, talimat vermesine gerek olmadığına işaret eden Vali Karaloğlu, 'Toplumun alınan bu kurallara harfiyen uyması lazım ki bu mücadeleden başarılı çıkalım. İnşallah çıkacağız. Toplum epeyce bilinçlendi ve şu anda Antalya'da sokaklara indiğinizde çok fazla bir hareket olmadığını zaten görüyorsunuz. Bugün parklarda, bahçelerde, mesire alanlarında uygulamaya başladığımız yasağa da vatandaşımız uyuyor, onlara da teşekkür ediyoruz" dedi.