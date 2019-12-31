Antalya vali karaloğlu'ndan, mehmetçiğe 'telefon' sürprizi - Son Dakika
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Antalya vali karaloğlu'ndan, mehmetçiğe 'telefon' sürprizi

6 saat önce

Vali Karaloğlu'ndan, Mehmetçiğe 'telefon' sürpriziANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, yeni yıla görevi başında giren kamu personelini ziyareti sırasında, vatani görevini yapan bir Mehmetçiği ailesiyle görüntülü görüştürdü.

Vali Karaloğlu'ndan, Mehmetçiğe 'telefon' sürprizi

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, yeni yıla görevi başında giren kamu personelini ziyareti sırasında, vatani görevini yapan bir Mehmetçiği ailesiyle görüntülü görüştürdü. Görüşmede duygusal anlar yaşandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2020 yılına saatler kala kent genelinde yeni yıla görevi başında giren kamu personelini ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt'un eşlik ettiği Vali Karaloğlu, ilk önce Kaleiçi Yat Limanı'nda demirli sahil güvenlik botunu ziyaret etti. Burada görevli personelin yeni yılını kutlayan Vali Karaloğlu, botun komuta merkezine geçerek botla ilgili bilgi aldı. Karaloğlu daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'na geçti. Burada Mehmetçikle sohbet eden Vali Karaloğlu, 'Ailesini en çok özleyen kim?' diye sordu. İlk el kaldıran 20 yaşındaki Doğan Gültekin adlı askeri yanına çağıran Karaloğlu, ailesiyle görüntülü görüşmek için babasının cep telefonu numarasını istedi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'un cep telefonundan görüntülü aranan baba Metin Gültekin ile önce Vali Karaloğlu görüştü. Karaloğlu ailenin yeni yılını kutladıktan sonra Doğan Gültekin'i ailesiyle görüntülü görüştürdü. Duygusal anların yaşandığı görüntülü görüşmede aile Vali Karaloğlu ve Tuğgeneral Tekin Aktemur'a teşekkür etti.

Karaloğlu, yeni yılda görevi başındaki personeli ziyaret ederek görevlerinde başarılar dileyip yeni yıllarını kutladıklarını söyledi. Karaloğlu, "2019'u Antalya'da büyük bir olay yaşanmadan tamamlıyoruz. 2020'yi de huzur içinde karşılayacağız. Yeni yılda da Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan vitrini olarak devam edecek. Şehrimizin hedefleri var. Çok çalışmadan ulaşmak mümkün değil" dedi.

Mehmetçiğe yapılan sürprizle ilgili de konuşan Vali Karaloğlu, "Jandarmamızı ziyaret ettiğimizde ailesini özleyen bir Mehmetçiğimizi ailesiyle görüştürdük. Kayserili Mehmetçiğimizin mutluluğuna ortak olduk. Tüm Mehmetçiklerimizin yeni yılını kutlarız" dedi.

Vali Karaloğlu, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'na giderek burada itfaiye personelinin yeni yılını tebrik etti.

Antalya vali karaloğlu'ndan, mehmetçiğe 'telefon' sürprizi

Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:48 Kaynak: DHA
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