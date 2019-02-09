Antalya Vali Karaloğlu, Uygulama Noktalarına Görüntülü Bağlandı

Vali Karaloğlu, uygulama noktalarına görüntülü bağlandıAntalya il genelinde 3 bin 632 personelin katılımıyla Huzur Akdeniz Uygulaması 2019-2 gerçekleştirildi.

Vali Karaloğlu, uygulama noktalarına görüntülü bağlandı



Antalya il genelinde 3 bin 632 personelin katılımıyla Huzur Akdeniz Uygulaması 2019-2 gerçekleştirildi. Vali Münir Karaloğlu, ilçelerde ve denizde görev yapan ekiplerle görüntülü bağlantı kurdu.



İlki ocak ayında gerçekleştirilen Huzur Akdeniz Uygulaması'nın ikincisi, dün gece gerçekleştirildi. Antalya il merkezi 19 ilçede, 20.00 ile 01.00 saatleri arasında eş zamanlı uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri birlikte hareket etti. 5 saat süren uygulamaya 818 ekip, 3 bin 632 personel, 6 arama köpeği, 9 yüzen unsur katıldı.



Vali Karaloğlu, uygulama öncesinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt ve personelin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.



'AMACIMIZ HUZUR KAÇMADAN TEDBİR ALMAK'



Esas görevlerinin olayların çıkmasına engel olmak olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, Antalya'da vatandaşın huzurunu temin etmek maksadıyla Akdeniz Huzur Operasyonu adı altında yaptığımız operasyonun ikincisini bugün yapıyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada, önce şok yol uygulaması yapıyor, ardından umuma açık 502 yerde denetleme yapacaklar. Amacımız önleyici ve caydırıcı emniyet hizmeti sunmak. Toplumun huzuru kaçmadan tedbir alabilmek amacımız. Bu akşam yaptığımız Huzur Akdeniz Uygulaması 2019-2'nin anlamı bu dedi.



'HUZUR ANTALYA İÇİN DAHA ÖNEMLİ'



Türkiye için huzurun önemine dikkat çeken Karaloğlu, Şehrimize her sene yerli ve yabancı 20 milyon insan seyahat ediyor onun için bir kat daha huzura ve esenliğe dikkat ediyoruz. Uyuşturucu ile ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Artık evlatlarımızın birilerinin para hırsıyla zehirlenmesine izin vermeyeceğiz. Bu akşamki uygulamaların bir ayağı da narkotik. Huzur yoksa, güvenlik yok bunlar dışında diğer işleriniz iyi olsa da bir şey ifade etmiyor diye konuştu.



UYGULAMA NOKTALARINA GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI



Operasyona katılan tüm personele teşekkür eden Karaloğlu, konuşmasının ardından Akseki, Alanya, Döşemealtı, Korkuteli, Kaş ve Kaleiçi açıklarında uygulama yapan sahil güvenlik botundaki görevli personelle görüntülü bağlantı kurarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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