Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Arttırılması Programı, Antalya'da yapıldı

Antalya Vali Vekili Yalçın Sezgin, kamu düzeninin korunmasının, idarenin en başta gelen görevi olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Arttırılması Programı, İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışına katılan Antalya Vali Vekili Yalçın Sezgin, devlet olarak örgütlenmiş her toplumda düzen ve güvenin sağlanmasının o devletin en başta gelen işi olduğunu belirtti.

Bu düzeni sağlayan yapının kollu kuvvetleri olduğunu kaydeden Sezgin, "Her toplumda düzenin sağlanması yani kamu düzeninin korunması, idarenin en başta gelen görevi olmuştur. Toplum yararına yapılan bu faaliyet, idare hukuku alanında otoriter özgürlük çatışmasının en yoğun yaşandığı alandır." ifadelerini kullandı.

Denetim faaliyetinin her türlü şüpheden uzak, adil ve tarafsız olması gerektiğine vurgu yapan Sezgin, şunları kaydetti:

"Bu nedenle kolluk güçlerinin denetimini kolluk güçlerinin içinden çıkan bir organ tarafından değil de onlardan bağımsız bir organ tarafından yapılması sivil gözetim kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bu bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Asker ya da polis olmayan sivil kişiler tarafından yapılan denetim önemli bir ihtiyacın karşılığıdır. Kolluk Gözetim Komisyonu adalete hizmet eden bir fonksiyon icra etmektedir. Bu denetim kolluk güçlerinin şeffaflığını, güvenilirliğini artırmaktadır. Bu denetim vatandaşlarımızın insanlık ve hukuk dışı bir muameleye maruz kalmasını önlemektedir."

Sezgin, Antalya Valiliği Kolluk Şikayet Büroları'nda denetimlerin başarıyla yürütüldüğünü aktardı.

Toplantıya, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök ve Yavuz Selim Akkoç, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Vekili Harun Sarıfakıoğlulları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Murat Sezgin ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.