ANTALYA Vali Yazıcı: Antalya olarak turizm sezonuna hazırız - Son Dakika

ANTALYA Vali Yazıcı: Antalya olarak turizm sezonuna hazırız

20.03.2021 14:33

Vali Yazıcı: Antalya olarak turizm sezonuna hazırızANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, dünyaca ünlü turizm merkezi Side'de yaptığı incelemede, gelecek ay başlaması planlanan turizm sezonu için, "Önümüzdeki aydan itibaren misafirlerimizi ağırlamayı istiyoruz.

Vali Yazıcı: Antalya olarak turizm sezonuna hazırız

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, dünyaca ünlü turizm merkezi Side'de yaptığı incelemede, gelecek ay başlaması planlanan turizm sezonu için, "Önümüzdeki aydan itibaren misafirlerimizi ağırlamayı istiyoruz. Biz her konuda hazırlıklıyız. Antalya olarak, şehir olarak biz hazırız" dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat'ta çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Vali Yazıcı, yeni hükümet konağı, fakülte inşaatları ve ilçede yapımı devam eden TOKİ konutlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Manavgat'ın dünyaca ünlü turizm bölgesi Side'ye geçen Vali Ersin Yazıcı, müze ve kazı çalışmalarını yerinde ziyaret etti. Side'de kazı çalışmalarını yürüten Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Vali Yazıcı'ya hem yürütülen kazı çalışmaları hem de Athena Tapınağı hakkında bilgi verdi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Vali Ersin Yazıcı, 2020 yılının Covid-19 salgını nedeniyle bütün dünyada çok zor geçtiğini hatırlatarak, bir turizm destinasyonu olan Antalya'nın bundan en çok etkilenen bölgelerin başında geldiğini ifade etti. Hükümetin aldığı tedbirler sayesinde salgının etkisinin azaltıldığını söyleyen Vali Yazıcı, bu sene turizm sezonu için Antalya olarak hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

TUZİM SEZONUNU SALGININ SEYRİ ETKİLEYECEK

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizm sezonu kısa bir süre sonra başlıyor. Ümidimiz, beklentimiz geçen yılki gibi olmaması. Aslında biz şehir olarak sezona hazırız. Ama tabii ki bütün dünyayı saran bir salgın süreci var. Bütün dünyada olduğu gibi ilimizde de şehrimizde de koronavirüs vakaları devam ediyor. Geçen yıl ağustos ve eylül arasında güvenli turizm sertifikasına sahip otellerimiz az da olsa iyi bir dönem geçirdi. Geçirdiğimiz o olumlu üç ay bu sene için bize iyi bir referans. Buradan ülkelerine dönen turistlerin koronavirüse yakalanma oranları düşük oldu. Geçen yılki bu kısa sürede başarılı bir sınav vererek, bu yılki sınava da hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii ki koronavirüsün dünyadaki ve Avrupa'daki seyri sezonu etkileyecek. Biz Antalya olarak dikkatli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Esnaflarımız, iş yerlerimiz ve bütün Antalyalı hemşehrilerim bir turizm kenti olmanın verdiği hassasiyetle bu şehirde yaşamaya devam ediyor. Başta turizm sezonu olmak üzere önümüzdeki aydan itibaren misafirlerimizi ağırlamayı istiyoruz. Biz her konuda hazırlıklıyız."

MAVİYE ÇEVİRELİM DERKEN KIRMIZIYA GİDİYORUZ

Vali Ersin Yazıcı, Side ziyareti sırasında açık olan iş yerlerinde çalışanlara ve sahiplerine uyarılarda bulundu. Özellikle restoranlarda uyarılarını yineleyen Vali Yazıcı, "Şehrimizin rengini maviye çevirmek için çalışırken kırmızıya doğru gidiyoruz. Herkes çok dikkatli olmalı" uyarısında bulundu. Restoranların özellikle HES kodu olmadan hiç kimseyi içeri almaması gerektiğini belirten Vali Yazıcı, "Geçen yıl yaşadığımız sıkıntıları yaşamamak için hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Turizm sezonu da yaklaşıyor çok dikkatli olmalıyız" dedi.

ANTALYA Vali Yazıcı: Antalya olarak turizm sezonuna hazırız
ANTALYA Vali Yazıcı: Antalya olarak turizm sezonuna hazırız
ANTALYA Vali Yazıcı: Antalya olarak turizm sezonuna hazırız
ANTALYA Vali Yazıcı: Antalya olarak turizm sezonuna hazırız

Ersin Yazıcı, Koronavirüs, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Vali Yazıcı: Antalya olarak turizm sezonuna hazırız - Son Dakika


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