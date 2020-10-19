Antalya Valiliği, fırtına ve hortumdan etkilenen çiftçilere yardım yapacak - Son Dakika

Antalya Valiliği, fırtına ve hortumdan etkilenen çiftçilere yardım yapacak
19.10.2020 20:37
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan hortum ve fırtınadan zarar gören çiftçilere gerekli desteğin verileceğini bildirdi.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan hortum ve fırtınadan zarar gören çiftçilere gerekli desteğin verileceğini bildirdi.
Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en kısa sürede bölgede hasar tespiti yapılacağını ve vatandaşlara gerekli desteğin verileceğini duyurdu.
Zarara uğramış bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yazıcı, yıkılan otobüs durağının altında kalarak hayatını kaybeden Gülseren Çiçek'in ailesine de başsağlığı diledi.
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